Agressions au permis de conduire : le parquet de Lyon fera preuve de "fermeté"

Après une nouvelle agression au centre d'examen du permis de conduire à Saint-Priest, le procureur de la République de Lyon "entend apporter une réponse rapide et empreinte de fermeté à l’ensemble de ces comportements".

Après trois incidents en avril et en mai, jeudi 15 juin, une nouvelle agression a eu lieu au centre de permis de conduire de Saint-Priest lors d'un examen. Au terme d’un examen raté, pour la deuxième fois, lors duquel l’inspecteur a dû intervenir à trois reprises pour éviter un accident, un candidat âgé de 20 ans a perdu son calme.

Jusqu'à trois ans de prison

Dans un communiqué de presse, le procureur de la République de Lyon, Nicolas Jacquet, rappelle que "les examinateurs du permis de conduire exercent une mission de service public et que cette qualité constitue une circonstance aggravante retenue dans le cadre des poursuites pénales engagées par le parquet".

Le parquet rappelle également qu'en cas de paroles, de gestes ou de menaces adressés à l’encontre d’un examinateur du permis de conduire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’auteur de ces faits encourt jusqu'à 7 500 € d'amende et six mois de prison. En cas de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, l’auteur encourt jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

"Le parquet de Lyon entend apporter une réponse rapide et empreinte de fermeté à l’ensemble de ces comportements", conclut Nicolas Jacquet.