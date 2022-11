Michel Polnareff de retour à Lyon en 2023

Le chanteur est attendu pour un nouveau concert le 16 juin 2023 sur la scène du théâtre antique.

Cela faisait 7 ans que Michel Polnareff ne s'était pas produit à Lyon. À l'occasion de son nouvel album "Polnareff chante Polnareff" qui sortira le 18 novembre, le chanteur donnera un concert au festival des Nuits de Fourvière. Il viendra interpréter ses plus grands titres comme "Le bal des lazes", "La poupée qui fait non" et "Lettre à la France" le 16 juin 2023. Une vingtaine d'autres dates sont prévues en France pour cette tournée.

.@MICHELPOLNAREFF aime surprendre. Iconique, moderne, hors du temps, on s’habitue à le voir là où personne ne l’attend 🕶Après plusieurs années loin des projecteurs, Décibels Productions est extrêmement fier de pouvoir annoncer une tournée-événement pour le bonheur de ses fans. pic.twitter.com/L4xTE0Qnyr — Décibels Prod (@DecibelsProd_) November 14, 2022

Seul en scène

Dans Le Parisien, Michel Polnareff affirme son envie de se produire seul, accompagné de son piano uniquement et sur une scène centrale. Le théâtre antique sera peut-être une des exceptions à cette dernière volonté. Pour assister à une représentation de l'artiste de 78 ans, les places sont déjà en vente sur TicketMaster.

Lire aussi : Nuits de Fourvière 2016 : Michel Polnareff première tête d’affiche