À l’approche des élections métropolitaines de 2026, le groupe Synergies invite élus, associations, acteurs économiques et citoyens à se mobiliser pour soutenir un projet métropolitain ambitieux et fédérateur porté par Jean-Michel Aulas.

Le groupe Synergies, présidé par Marc Grivel, souhaite rassembler largement autour de la dynamique Cœur Lyonnais – Grand Cœur Lyonnais, portée par Jean-Michel Aulas. "L’objectif est clair : rassembler largement pour redonner à la Métropole un cap lisible, une ambition crédible et une gouvernance à la hauteur des enjeux" explique le groupe dans un communiqué de presse.

Pour Synergies, Jean-Michel Aulas incarne ce rassemblement grâce à son expérience, sa capacité à créer des dynamiques collectives et son aptitude à fédérer élus, associations, acteurs économiques et citoyens. Le projet programmatique soutenu vise à reconnecter les territoires via des mobilités fiables, soutenir l’économie locale, protéger les espaces naturels, améliorer la gestion de l’eau et renforcer la présence des services publics.

Marc Grivel lance, à travers ce communiqué, un "appel large et ouvert à celles et ceux qui souhaitent une Métropole plus efficace, plus solidaire et plus tournée vers l’avenir."

