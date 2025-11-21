Actualité
Jean-Michel Aulas lors de son premier meeting de campagne. (@NC)

Métropolitaines 2026 : Synergies appelle à un rassemblement autour de Jean-Michel Aulas

  • par La Rédaction

    • À l’approche des élections métropolitaines de 2026, le groupe Synergies invite élus, associations, acteurs économiques et citoyens à se mobiliser pour soutenir un projet métropolitain ambitieux et fédérateur porté par Jean-Michel Aulas.

    Le groupe Synergies, présidé par Marc Grivel, souhaite rassembler largement autour de la dynamique Cœur Lyonnais – Grand Cœur Lyonnais, portée par Jean-Michel Aulas. "L’objectif est clair : rassembler largement pour redonner à la Métropole un cap lisible, une ambition crédible et une gouvernance à la hauteur des enjeux" explique le groupe dans un communiqué de presse.

    A lire aussi : Municipales 2026 : la déferlante Aulas s’abat sur Doucet et les écologistes à Lyon selon notre nouveau sondage

    Pour Synergies, Jean-Michel Aulas incarne ce rassemblement grâce à son expérience, sa capacité à créer des dynamiques collectives et son aptitude à fédérer élus, associations, acteurs économiques et citoyens. Le projet programmatique soutenu vise à reconnecter les territoires via des mobilités fiables, soutenir l’économie locale, protéger les espaces naturels, améliorer la gestion de l’eau et renforcer la présence des services publics.

    Marc Grivel lance, à travers ce communiqué, un "appel large et ouvert à celles et ceux qui souhaitent une Métropole plus efficace, plus solidaire et plus tournée vers l’avenir."

    A lire aussi : Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas réveillera-t-il les jeunes électeurs lyonnais ?

    à lire également
    David Metaxas
    L'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen pour viols et agressions sexuelles

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : Synergies appelle à un rassemblement autour de Jean-Michel Aulas 10:18
    David Metaxas
    L'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen pour viols et agressions sexuelles 09:50
    Haute-Savoie : les Flottins reviennent illuminer l'hiver à Évian 09:20
    Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes 09:09
    L’hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie © Eliot Lucas
    Lyon : un appel au rassemblement après la mort de Mehdi Kessaci 08:44
    d'heure en heure
    neige
    Neige et verglas à Lyon : les TCL activent leur plan hivernal pour maintenir le service 08:28
    Lyon : alerte sur le monoxyde de carbone, ce tueur invisible 08:10
    Des Lyonnais défilent dans le froid en soutien aux 270 enfants sans abri de la métropole 07:48
    Neige et grand froid : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:32
    Un vendredi très froid et nuageux à Lyon, seulement 3 degrés attendus 07:14
    "À Lyon, on ne fait que remplacer les départs. Il nous manque 400 policiers" alerte Christophe Pradier 07:00
    Article payant Les Insoumis distancés par Grégory Doucet dans la course à la mairie de Lyon 20/11/25
    Article payant Municipales 2026 : Comment Aulas est devenu le candidat attrape-tout 20/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut