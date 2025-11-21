Le centre commercial Confluence accueille désormais un Zara entièrement repensé de 5 000 m² et Faiparla, une enseigne de street-food paysanne.

Le Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence enrichit son offre en ce mois de novembre avec deux arrivées stratégiques. La première est celle de Faiparla, nouvelle enseigne de street-food “paysanne à la française”, ouverte le 19 novembre. Fondé sur des recettes maison et des produits locaux, le concept propose sandwichs et salades sur mesure, composés à partir de pains, garnitures et sauces sélectionnés pour leur fraîcheur et leur authenticité. Installé au niveau 0, Faiparla mise sur une restauration rapide moderne mais ancrée dans le terroir.

A lire aussi : Un portail numérique pour explorer les collections du musée des Confluences

Autre événement : l’inauguration, le 8 novembre, du nouveau magasin Zara, désormais déployé sur deux niveaux et près de 5 000 m². L’espace adopte le dernier concept architectural de la marque avec un parcours fluide, des corners thématisés et de nouveaux espaces dédiés. Le magasin renforce aussi d'autres services comme la collecte automatique, le service de réparation ou encore un point de dépôt pour le recyclage textile.