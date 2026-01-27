À un mois et demi du premier tour des élections métropolitaines, le collectif Grand Cœur Lyonnais a arrêté la composition de ses listes lyonnaises.

La campagne des métropolitaines entre dans une phase plus concrète à Lyon. Le mouvement Grand Cœur Lyonnais, emmené par Véronique Sarselli, a finalisé le choix de ses chefs de file dans les six circonscriptions lyonnaises, 24h après avoir dévoilé ses premières têtes de listes dans la Métropole de Lyon. Un casting révélé par nos confrères de LyonMag, mêlant anciens élus, figures du monde économique et personnalités issues de la société civile, avec une parité strictement respectée : trois femmes et trois hommes.

Stratège de l’opération, Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, a privilégié des profils expérimentés et souvent déjà engagés dans la vie publique locale. Yann Cucherat et Michel Le Faou ont tous deux exercé des fonctions exécutives sous les mandats de Gérard Collomb, respectivement dans le domaine du sport et de l’urbanisme. Christophe Geourjon, figure de l’UDI dans l’agglomération, s’est imposé au fil des campagnes comme un spécialiste des dossiers économiques et de mobilité, tandis que Sarah Peillon revendique une connaissance fine des rouages métropolitains, acquise au sein de plusieurs collectivités et syndicats de transport.

D’autres profils incarnent une volonté d’ouverture vers la société civile et le monde économique. Valérie Lorentz-Poinsot, ancienne dirigeante d’entreprise et administratrice sportive, entend faire valoir son expertise en matière d’innovation et de gouvernance. De son côté, l’avocate Hélène Baronnier s’est fait connaître dans le 3e arrondissement par son engagement associatif, notamment sur les questions de cadre de vie, d’urbanisme et de santé environnementale.

A noter que Jean-Michel Aulas lui même ne mènera pas directement de liste, mais figurera en deuxième position sur l’une d’entre elles, laissant à ses colistiers la charge d’incarner le projet sur le terrain.

Les têtes de liste lyonnaises