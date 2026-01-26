Actualité
Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, accompagnés des président des quatre groupes d’opposition de la Métropole de Lyon. (@NC)

Métropolitaines 2026 : Grand Coeur Lyonnais dévoile ses premières têtes de listes

  • par Loane Carpano

    • Lundi 26 janvier, le groupe de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli "Grand Coeur Lyonnais", a dévoilé ses premières têtes de listes métropolitaines. Sur huit circonscriptions, quatre maires LR ont été désignés.

    Depuis son entrée dans la course aux municipales, le candidat Jean-Michel Aulas se positionne "sans étiquette". L'ancien président de l'OL avait néanmoins annoncé sa candidature aux côtés du député LR Laurent Wauquiez et du maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver (également LR), avant d'être rejoint par divers partis du centre et de la droite. Son mouvement "Grand Coeur Lyonnais", dirigé par Véronique Sarselli pour les élections métropolitaines, semble lui aussi poursuivre la dynamique en penchant à droite, en témoigne les premières têtes de liste dévoilées ce lundi 26 janvier.

    Quatre maires LR

    Selon les informations du Progrès, sur les huit circonscriptions situées en périphérie de Lyon, quatre maires LR sont nommés têtes de liste pour "Grand Coeur Lyonnais". Ainsi, Véronique Sarselli est nommée pour la circonscription ouest, Gilles Gascon pour Portes des Alpes, Laurence Fautra pour Rhône Amont et Sébastien Michel pour le Val de Saône. Les cheffes de file pour Portes du Sud et Villeurbanne seront quant à elles des candidates sans étiquettes, à savoir, l'ex maire de Saint-Fons, Nathalie Frier et la déléguée générale de la Fédération du BTP Rhône et Métropole, Sylvie Blès-Gagnaire.

    Le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet, ancien LR, désormais Horizons, est nommé sur le plateau Nord-Caluire. Enfin, sans surprises, Jean-Michel Aulas devrait être tête de liste à Lyon.

    Lire aussi : Gratuité des cantines : "redonner du pouvoir d’achat aux Lyonnais", justifie Lévy (Coeurs lyonnais)

    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

