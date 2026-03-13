Actualité

Vénissieux : UltraEdge investit 15 millions d'euros pour son plus gros datacenter

  • par La rédaction

    • L'entreprise française UltraEdge déploie à Vénissieux son deuxième Datapole, un écosystème d'hébergement de données de proximité construit autour de son site le plus puissant.

    UltraEdge, premier hébergeur en France avec 248 sites, a présenté le 12 mars son Datapole de Vénissieux, deuxième du genre après Bordeaux. Le concept articule un data center majeur, ici l'ancien site industriel de l'ex-Rhodia, avec des sites complémentaires dans un rayon de 100 km, interconnectés par des liens à très faible latence.

    Les 15 millions investis ont financé la rénovation du bâtiment, la modernisation des infrastructures de refroidissement et une hausse de capacité IT à 6,4 MW, faisant de Vénissieux le site le plus puissant du parc.

    L'étape suivante est déjà planifiée : un bâtiment de 17 000 m² sur un foncier adjacent ajoutera 2 MW supplémentaires. D'ici juin 2026, sept Datapoles seront opérationnels à travers la France. "En offrant une infrastructure souveraine et une connectivité de proximité au cœur du territoire, nous donnons aux entreprises implantées localement les moyens de leurs ambitions", déclare Fabrice Cousin, CEO d'UltraEdge.

    à lire également
    Municipales : à Lyon, Grégory Doucet vise une "remontada" dans le sprint final

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales : à Lyon, Grégory Doucet vise une "remontada" dans le sprint final 13:07
    Vénissieux : UltraEdge investit 15 millions d'euros pour son plus gros datacenter 13:06
    Théâtre : Ariane, la “Belle du Seigneur” au Radiant 12:31
    Lyon : "Mort totale des nègres"... Des messages racistes publiés par Quentin Deranque découverts 12:27
    TCL : à Lyon, la ligne de métro D partiellement interrompue jusqu'à 12 h 30 11:44
    d'heure en heure
    Entretien avec Virginie Despentes : “Qu’on se sente un peu réconforté” 11:40
    police Lyon
    Lyon : un homme suspecté d'avoir appelé à des actes violents depuis le Liban 11:24
    La danse vibrante d’Armin Hokmi 11:10
    "Beaucoup moins que ce qui était attendu" : à Villeurbanne, Sophie Cruz tacle Cédric Van styvendael sur la sécurité 10:43
    Enlèvement d'un chef d'entreprise à Lyon : 5 et 6 ans de prison pour les ravisseurs 10:39
    Un Lyonnais arnaqué par Jean Reno ? Un deepfake pousse l'acteur à porter plainte 10:36
    Festival Écrans Mixtes : le film espagnol Maspalomas remporte le Grand Prix 2026 09:03
    police Lyon
    Saint-Priest : un homme armé d’un couteau interpellé devant un collège 08:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut