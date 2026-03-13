L'entreprise française UltraEdge déploie à Vénissieux son deuxième Datapole, un écosystème d'hébergement de données de proximité construit autour de son site le plus puissant.

UltraEdge, premier hébergeur en France avec 248 sites, a présenté le 12 mars son Datapole de Vénissieux, deuxième du genre après Bordeaux. Le concept articule un data center majeur, ici l'ancien site industriel de l'ex-Rhodia, avec des sites complémentaires dans un rayon de 100 km, interconnectés par des liens à très faible latence.

Les 15 millions investis ont financé la rénovation du bâtiment, la modernisation des infrastructures de refroidissement et une hausse de capacité IT à 6,4 MW, faisant de Vénissieux le site le plus puissant du parc.

L'étape suivante est déjà planifiée : un bâtiment de 17 000 m² sur un foncier adjacent ajoutera 2 MW supplémentaires. D'ici juin 2026, sept Datapoles seront opérationnels à travers la France. "En offrant une infrastructure souveraine et une connectivité de proximité au cœur du territoire, nous donnons aux entreprises implantées localement les moyens de leurs ambitions", déclare Fabrice Cousin, CEO d'UltraEdge.