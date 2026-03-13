Un individu est poursuivi par le parquet de Lyon pour "provocation directe à un acte de terrorisme" après avoir tenu des propos appelant à la violence lors d'un discours au Liban.

Un homme suspecté d'avoir tenu des propos faisant l'apologie des attaques terroristes du 7 octobre lancées par le Hamas a été interpellé cette semaine dans la métropole de Lyon. Selon actuLyon, lors d'un discours tenu au Liban le 25 octobre 2025, l'homme aurait également appelé à mener des actions violentes en France notamment pour "faire la révolution en France".

Lors de son placement en garde à vue au commissariat du 8e arrondissement de Lyon, de nombreux soutiens ont afflué devant le bâtiment indiquent nos confrères. L'homme a été déféré par le parquet de Lyon. Il est poursuivi des chefs d'apologie publique d'un acte de terrorisme et provocation directe à un acte de terrorisme.