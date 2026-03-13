Actualité
Pancarte en hommage à Quentin Deranque aperçue à Lyon. (@Guillaume Lamy)

Lyon : "Mort totale des nègres"... Des messages racistes publiés par Quentin Deranque découverts

  • par NC

    • Selon Mediapart, Quentin Deranque, battu à mort par des militants d'ultra-gauche à Lyon, a publié des "milliers" de messages racistes, antisémites et faisant l'apologie du fascisme.

    "On veut le fascisme", "je soutiens Adolf", "mort totale des nègres"... Lynché à mort le 12 février à Lyon lors d'affrontements entre des militants d'ultra-gauche et des militants d'ultra-droite, Quentin Deranque aurait publié des "milliers" de messages au caractère antisémite, raciste, et faisant l'apologie du fascisme selon une enquête de Mediapart.

    Des "milliers" de messages selon Mediapart

    "On se passerait bien des médecins arabes", Simone Veil est une "salope meurtrière" ne sont que quelques exemples des messages qui auraient été publiés par le militant d'ultra-droite selon nos confrères. Quentin Deranque a appartenu à plusieurs groupes violents notamment l'Action française et a participé au défilé néonazi du Comité du 9-Mai l'année dernière à Paris.

    Lors de la manifestation organisée en son hommage le 21 février, des figures de l'extrême droite française comme le président de l'Œuvre française Yvan Benedetti étaient aux premiers rangs. Plusieurs saluts nazis ont été constatés par des journalistes, ainsi que des insultes racistes. Des enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Lyon.

    Jean-Michel Aulas voulait afficher son portrait sur l'Hôtel de Ville

    Pour rappel, le 12 février, Quentin Deranque a été battu à mort après un affrontement entre des militants d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Il est mort de ses blessures le samedi 14 février. Dans l’enquête sur la mort de l’identitaire, neuf individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Quelques-uns ont reconnu avoir frappé Quentin Deranque ou "d’autres victimes", mais tous nient avoir eu l’intention de le tuer, selon le procureur de Lyon.

    Sept suspects sont connus pour être "soit membres soit proches" de la Jeune garde, groupuscule antifasciste fondé par le député insoumis Raphaël Arnault et dissous en juin. Deux des suspects étaient ses collaborateurs. À Lyon, Jean-Michel Aulas avait appelé Grégory Doucet a afficher le portrait de ce militant d'ultra-droite sur les grilles de l'Hôtel de Ville. Demande jugée "indécente" par le maire sortant.

    Lire aussi : "Ils sont là pour ça" : de nouvelles images révélées après le lynchage à mort de Quentin Deranque à Lyon

    à lire également
    TCL : à Lyon, la ligne de métro D partiellement interrompue jusqu'à 12 h 30

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre : Ariane, la “Belle du Seigneur” au Radiant 12:31
    Lyon : "Mort totale des nègres"... Des messages racistes publiés par Quentin Deranque découverts 12:27
    TCL : à Lyon, la ligne de métro D partiellement interrompue jusqu'à 12 h 30 11:44
    Entretien avec Virginie Despentes : “Qu’on se sente un peu réconforté” 11:40
    police Lyon
    Lyon : un homme suspecté d'avoir appelé à des actes violents depuis le Liban 11:24
    d'heure en heure
    La danse vibrante d’Armin Hokmi 11:10
    "Beaucoup moins que ce qui était attendu" : à Villeurbanne, Sophie Cruz tacle Cédric Van styvendael sur la sécurité 10:43
    Enlèvement d'un chef d'entreprise à Lyon : 5 et 6 ans de prison pour les ravisseurs 10:39
    Un Lyonnais arnaqué par Jean Reno ? Un deepfake pousse l'acteur à porter plainte 10:36
    Festival Écrans Mixtes : le film espagnol Maspalomas remporte le Grand Prix 2026 09:03
    police Lyon
    Saint-Priest : un homme armé d’un couteau interpellé devant un collège 08:34
    Les candidats de Ma Thèse en 180 secondes finale de Lyon
    Trois minutes, une thèse et 500 spectateurs : la science fait son show à Lyon 08:32
    Villeurbanne : la Fête du livre jeunesse 2026 explorera les quatre éléments 08:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut