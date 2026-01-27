Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce mardi

La qualité de l'air restera moyenne à dégradée ce mardi 27 janvier à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

Si la pluie et le vent sont de retour dans le ciel lyonnais ce mardi, la qualité de l'air restera légèrement dégradée ce 27 janvier. Autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7 ou encore le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes indique une qualité de l'air dégradée à moyenne.

Ce sera mieux ailleurs dans l'agglomération avec des concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre en légère baisse. Le dioxyde d'azote sera en revanche bien présent dans l'atmosphère à Lyon.