La hausse du baril de pétrole se répercute à la pompe. À Lyon, où certains carburants dépassent deux euros le litre, les automobilistes oscillent entre colère et résignation.
Conséquence indirecte du conflit et du blocage du détroit d'Ormuz, le prix brut du baril Brent*, référence internationale pour le pétrole, a fortement augmenté entraînant ainsi une hausse du prix à la pompe. Actuellement, il est estimé aux alentours de 100 dollars contre un peu plus de 70 dollars au déclenchement de l'offensive américaine contre l'Iran, le 28 février dernier. A noter que le pays dispose de 18 % de réserves pétrolières, ce qui le place au 3e rang mondial.
* le Brent est un pétrole brut de mer du Nord dont le prix, coté en temps réel à Londres, obéit à la loi de l'offre et de la demande
Interrogé sur FranceI Inter mercredi 11 mars, le ministre du budget David Amiel a assure que "la priorité absolue" était de "préserver au maximum le pouvoir d'achat des Français, ce qui veut dire faire baisser le prix à la pompe, mais ça veut aussi dire ne pas dilapider l'argent public qui est l'argent des Français et qui devrait ensuite, tôt ou tard être remboursé". Une déclaration qui signifie qu'il n'y aura pas de chèques ciblés, à l'image des démarches réalisées pendant la guerre en Ukraine.
La capitale des Gaules est, elle aussi, touchée de plein fouet, en particulier les consommateurs qui viennent se ravitailler dans les 17 stations essence répertoriées par le gouvernement.
2,05€ le sans plomb à Lyon 4e, un record
Dans la station libre-service Esso du 22 rue Phillipe de Lassalle (4e arrondissement), les prix ont flambé, la plaçant au sommet des établissements les plus chers sur la ville de Lyon (chiffres du 11 mars), avec des tarifs s'élevant à 2,204 euros par litre pour le gazole, 2,05 euros pour le sans plomb 98 ainsi que 1,970 pour le Sans Plomb 95 E10. Selon la carte établie par nos confrères de France Info, les tarifs sont supérieurs à la moyenne nationale à hauteur de 6,7 %.
Une hausse soudaine loin de réjouir les clients : "c'est prendre les gens pour des imbéciles. Le carburant qu'il y a dans les cuves, ils l'ont acheté avant la guerre", fulmine Olivier, qui parcourt environ 300 kilomètres par semaine au volant de sa voiture. Pourtant, il ne pense pas à changer de moyen de transport. "L'électrique c'est trop cher, et ça ne répond pas aux besoins, il y a trop peu d'autonomie". "On utilise déjà les transports en commun quand on le peut", complète Brigitte, sa compagne.
Fred n'est, lui, pas vraiment concerné, puisqu'il utilise quotidiennement sa voiture de fonction. Pourtant, il admet que la hausse des tarifs l'auraient poussé à passer à l'hybride,"une bonne alternative". "Il faut arrêter de taxer les Français sur leur quotidien, le problème, il est là".
Avenue Tony Garnier : le moins cher de Lyon
A la station Total Energie de l'avenue Tony Garnier (7e arrondissement), les prix sont moindres : -1,2 % par rapport à la moyenne nationale, ce qui en fait l'établissement le moins cher de Lyon, en date du 11 mars. En effet, le litre de gazole coûte 1,99 euros, c'est 1,939 euros pour le sans plomb 98 et 1,827 euros pour le sans plomb 95E10 (chiffres du 11 mars). Pourtant, pas de grands changements selon James, qui travaille au sein de la station : "Il n'y a pas eu de mouvements de panique, les gens viennent autant qu'avant".
Des coûts financiers plus importants, oui, mais pas de quoi changer les habitudes. "J'habite à Lyon, et je travaille à Saint Priest. En voiture je mets 20 minutes, en transports en commun c'est 45 min", argumente Céline. Toutefois, elle espère un geste de la part du gouvernement, "il faudrait réduire les taxes", conclue-t-elle.
Où faire son plein d'essence à Lyon ?
|Station
|Gazole
|SP98
|SP95 E10
|ESSO CROIX ROUSSE
22 rue philippe de lassalle
69004 Lyon
|2.204
10/03/26
à 12:00
|2.050
10/03/26
à 12:00
|1.970
10/03/26
à 12:00
|ESSO LYON CROIX ROUSSE
CARREFOUR EXPRESS
71 boulevard des canuts
69004 Lyon
|2.149
09/03/26
à 17:37
|2.049
09/03/26
à 17:37
|1.959
09/03/26
à 17:37
|ENI LYON BLD CANUTS | ENI
97 rue denfert rochereau
69004 Lyon
|2.129
10/03/26
à 21:00
|2.049
10/03/26
à 21:00
|1.949
10/03/26
à 21:00
|ENI LYON QUAI GILLET | ENI
55 bis quai gillet
69004 Lyon
|2.129
10/03/26
à 21:00
|2.049
10/03/26
à 21:00
|1.949
10/03/26
à 21:00
|ESSO LYON PONT PASTEUR | Esso
84 quai perrache
69002 Lyon
|2.119
11/03/26
à 11:49
|2.069
11/03/26
à 11:49
|1.979
11/03/26
à 11:49
|STATION AVIA | Avia
65 cours albert thomas
69003 Lyon
|2.059
10/03/26
à 20:50
|1.959
09/03/26
à 20:50
|STATION AVIA GARIBALDI | Avia
258 rue garibaldi
69003 Lyon
|2.059
10/03/26
à 21:45
|1.959
09/03/26
à 21:45
|MJB STATIONS-SERVICES | Avia
165 rue joliot curie
69005 Lyon 5eme
|2.059
09/03/26
à 21:00
|2.019
09/03/26
à 21:00
|STATION AVIA LYON 7 | AVIA
44 avenue leclerc
69007 Lyon 7
|2.059
11/03/26
à 06:00
|2.019
11/03/26
à 06:00
|ESSO BOURGOGNE | Esso Express
69 avenue du 25eme rts
69009 Lyon
|2.056
11/03/26
à 06:31
|1.950
11/03/26
à 06:31
|1.879
11/03/26
à 06:31
|AGIP LYON RUE J CURIE | ENI
131 rue joliot-curie
69005 Lyon
|2.029
11/03/26
à 08:00
|1.989
11/03/26
à 08:00
|1.889
11/03/26
à 08:00
|RELAIS RACLET | TotalEnergies
112/116 rue de gerland
69007 Lyon
|1.990
11/03/26
à 00:01
|1.990
11/03/26
à 00:01
|1.954
11/03/26
à 00:01
|RELAIS DE GERLAND
TotalEnergies Access
Avenue tony garnier
69007 Lyon
|1.990
11/03/26
à 00:01
|1.959
11/03/26
à 00:01
|1.847
11/03/26
à 00:01
|RELAIS TONY GARNIER
TotalEnergies Access
Avenue tony garnier
69007 Lyon
|1.990
09/03/26
à 00:01
|1.939
09/03/26
à 00:01
|1.827
09/03/26
à 00:01
|RELAIS LYON BERLIET
TotalEnergies Access
131 rue marius berliet
69008 Lyon
|1.990
11/03/26
à 00:01
|1.959
11/03/26
à 00:01
|1.844
11/03/26
à 00:01
|RELAIS LYON MERMOZ
TotalEnergies Access
86 avenue jean mermoz
69008 Lyon
|1.990
11/03/26
à 00:01
|1.959
11/03/26
à 00:01
|1.844
11/03/26
à 00:01
|RELAIS MARIETTON
TotalEnergies
111 rue marietton
69009 Lyon
|1.990
11/03/26
à 00:01
|1.990
11/03/26
à 00:01
|1.934
11/03/26
à 00:01
|Moyenne
|2,036
|1,995
|1,916
|le moins cher
|1,990
|1,827
|1,827
|Le plus cher
|2,204
|1,979
|1,979
Chiffres en date du 11 mars 2026 (les tarifs varient chaque jour).