carburant lyon
Station Total Energies de l’avenue Tony Garnier, Lyon

À Lyon, la flambée du carburant divise les automobilistes

  • par Romain Balme

    • La hausse du baril de pétrole se répercute à la pompe. À Lyon, où certains carburants dépassent deux euros le litre, les automobilistes oscillent entre colère et résignation.

    Conséquence indirecte du conflit et du blocage du détroit d'Ormuz, le prix brut du baril Brent*, référence internationale pour le pétrole, a fortement augmenté entraînant ainsi une hausse du prix à la pompe. Actuellement, il est estimé aux alentours de 100 dollars contre un peu plus de 70 dollars au déclenchement de l'offensive américaine contre l'Iran, le 28 février dernier. A noter que le pays dispose de 18 % de réserves pétrolières, ce qui le place au 3e rang mondial.

    * le Brent est un pétrole brut de mer du Nord dont le prix, coté en temps réel à Londres, obéit à la loi de l'offre et de la demande

    Interrogé sur FranceI Inter mercredi 11 mars, le ministre du budget David Amiel a assure que "la priorité absolue" était de "préserver au maximum le pouvoir d'achat des Français, ce qui veut dire faire baisser le prix à la pompe, mais ça veut aussi dire ne pas dilapider l'argent public qui est l'argent des Français et qui devrait ensuite, tôt ou tard être remboursé". Une déclaration qui signifie qu'il n'y aura pas de chèques ciblés, à l'image des démarches réalisées pendant la guerre en Ukraine.

    La capitale des Gaules est, elle aussi, touchée de plein fouet, en particulier les consommateurs qui viennent se ravitailler dans les 17 stations essence répertoriées par le gouvernement.

    2,05€ le sans plomb à Lyon 4e, un record

    Dans la station libre-service Esso du 22 rue Phillipe de Lassalle (4e arrondissement), les prix ont flambé, la plaçant au sommet des établissements les plus chers sur la ville de Lyon (chiffres du 11 mars), avec des tarifs s'élevant à 2,204 euros par litre pour le gazole, 2,05 euros pour le sans plomb 98 ainsi que 1,970 pour le Sans Plomb 95 E10. Selon la carte établie par nos confrères de France Info, les tarifs sont supérieurs à la moyenne nationale à hauteur de 6,7 %.

    Une hausse soudaine loin de réjouir les clients : "c'est prendre les gens pour des imbéciles. Le carburant qu'il y a dans les cuves, ils l'ont acheté avant la guerre", fulmine Olivier, qui parcourt environ 300 kilomètres par semaine au volant de sa voiture. Pourtant, il ne pense pas à changer de moyen de transport. "L'électrique c'est trop cher, et ça ne répond pas aux besoins, il y a trop peu d'autonomie". "On utilise déjà les transports en commun quand on le peut", complète Brigitte, sa compagne.

    Fred n'est, lui, pas vraiment concerné, puisqu'il utilise quotidiennement sa voiture de fonction. Pourtant, il admet que la hausse des tarifs l'auraient poussé à passer à l'hybride,"une bonne alternative". "Il faut arrêter de taxer les Français sur leur quotidien, le problème, il est là".

    Avenue Tony Garnier : le moins cher de Lyon

    A la station Total Energie de l'avenue Tony Garnier (7e arrondissement), les prix sont moindres : -1,2 % par rapport à la moyenne nationale, ce qui en fait l'établissement le moins cher de Lyon, en date du 11 mars. En effet, le litre de gazole coûte 1,99 euros, c'est 1,939 euros pour le sans plomb 98 et 1,827 euros pour le sans plomb 95E10 (chiffres du 11 mars). Pourtant, pas de grands changements selon James, qui travaille au sein de la station : "Il n'y a pas eu de mouvements de panique, les gens viennent autant qu'avant".

    Des coûts financiers plus importants, oui, mais pas de quoi changer les habitudes. "J'habite à Lyon, et je travaille à Saint Priest. En voiture je mets 20 minutes, en transports en commun c'est 45 min", argumente Céline. Toutefois, elle espère un geste de la part du gouvernement, "il faudrait réduire les taxes", conclue-t-elle.

    Où faire son plein d'essence à Lyon ?

    StationGazoleSP98SP95 E10
    ESSO CROIX ROUSSE 
    22 rue philippe de lassalle
    69004 Lyon
    		2.204
    10/03/26
    à 12:00    		2.050
    10/03/26
    à 12:00    		1.970
    10/03/26
    à 12:00
    ESSO LYON CROIX ROUSSE 
    CARREFOUR EXPRESS 
    71 boulevard des canuts
    69004 Lyon
    		2.149
    09/03/26
    à 17:37    		2.049
    09/03/26
    à 17:37    		1.959
    09/03/26
    à 17:37
    ENI LYON BLD CANUTS | ENI
    97 rue denfert rochereau
    69004 Lyon
    		2.129
    10/03/26
    à 21:00    		2.049
    10/03/26
    à 21:00    		1.949
    10/03/26
    à 21:00
    ENI LYON QUAI GILLET | ENI
    55 bis quai gillet
    69004 Lyon
    		2.129
    10/03/26
    à 21:00    		2.049
    10/03/26
    à 21:00    		1.949
    10/03/26
    à 21:00
    ESSO LYON PONT PASTEUR | Esso
    84 quai perrache
    69002 Lyon
    		2.119
    11/03/26
    à 11:49    		2.069
    11/03/26
    à 11:49    		1.979
    11/03/26
    à 11:49
    STATION AVIA | Avia
    65 cours albert thomas
    69003 Lyon
    		2.059
    10/03/26
    à 20:50    		1.959
    09/03/26
    à 20:50
    STATION AVIA GARIBALDI | Avia
    258 rue garibaldi
    69003 Lyon
    		2.059
    10/03/26
    à 21:45    		1.959
    09/03/26
    à 21:45
    MJB STATIONS-SERVICES | Avia
    165 rue joliot curie
    69005 Lyon 5eme
    		2.059
    09/03/26
    à 21:00    		2.019
    09/03/26
    à 21:00
    STATION AVIA LYON 7 | AVIA
    44 avenue leclerc
    69007 Lyon 7
    		2.059
    11/03/26
    à 06:00    		2.019
    11/03/26
    à 06:00
    ESSO BOURGOGNE | Esso Express
    69 avenue du 25eme rts
    69009 Lyon
    		2.056
    11/03/26
    à 06:31    		1.950
    11/03/26
    à 06:31    		1.879
    11/03/26
    à 06:31
    AGIP LYON RUE J CURIE | ENI
    131 rue joliot-curie
    69005 Lyon
    		2.029
    11/03/26
    à 08:00    		1.989
    11/03/26
    à 08:00    		1.889
    11/03/26
    à 08:00
    RELAIS RACLET | TotalEnergies
    112/116 rue de gerland
    69007 Lyon
    		1.990
    11/03/26
    à 00:01    		1.990
    11/03/26
    à 00:01    		1.954
    11/03/26
    à 00:01
    RELAIS DE GERLAND
    TotalEnergies Access
    Avenue tony garnier
    69007 Lyon
    		1.990
    11/03/26
    à 00:01    		1.959
    11/03/26
    à 00:01    		1.847
    11/03/26
    à 00:01
    RELAIS TONY GARNIER 
    TotalEnergies Access
    Avenue tony garnier
    69007 Lyon
    		1.990
    09/03/26
    à 00:01    		1.939
    09/03/26
    à 00:01    		1.827
    09/03/26
    à 00:01
    RELAIS LYON BERLIET 
    TotalEnergies Access
    131 rue marius berliet
    69008 Lyon
    		1.990
    11/03/26
    à 00:01    		1.959
    11/03/26
    à 00:01    		1.844
    11/03/26
    à 00:01
    RELAIS LYON MERMOZ 
    TotalEnergies Access
    86 avenue jean mermoz
    69008 Lyon
    		1.990
    11/03/26
    à 00:01    		1.959
    11/03/26
    à 00:01    		1.844
    11/03/26
    à 00:01
    RELAIS MARIETTON 
    TotalEnergies
    111 rue marietton
    69009 Lyon
    		1.990
    11/03/26
    à 00:01    		1.990
    11/03/26
    à 00:01    		1.934
    11/03/26
    à 00:01
    Moyenne2,0361,9951,916
    le moins cher1,9901,8271,827
    Le plus cher 2,2041,9791,979

    Chiffres en date du 11 mars 2026 (les tarifs varient chaque jour).

