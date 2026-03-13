La hausse du baril de pétrole se répercute à la pompe. À Lyon, où certains carburants dépassent deux euros le litre, les automobilistes oscillent entre colère et résignation.



Conséquence indirecte du conflit et du blocage du détroit d'Ormuz, le prix brut du baril Brent*, référence internationale pour le pétrole, a fortement augmenté entraînant ainsi une hausse du prix à la pompe. Actuellement, il est estimé aux alentours de 100 dollars contre un peu plus de 70 dollars au déclenchement de l'offensive américaine contre l'Iran, le 28 février dernier. A noter que le pays dispose de 18 % de réserves pétrolières, ce qui le place au 3e rang mondial.

* le Brent est un pétrole brut de mer du Nord dont le prix, coté en temps réel à Londres, obéit à la loi de l'offre et de la demande

Interrogé sur FranceI Inter mercredi 11 mars, le ministre du budget David Amiel a assure que "la priorité absolue" était de "préserver au maximum le pouvoir d'achat des Français, ce qui veut dire faire baisser le prix à la pompe, mais ça veut aussi dire ne pas dilapider l'argent public qui est l'argent des Français et qui devrait ensuite, tôt ou tard être remboursé". Une déclaration qui signifie qu'il n'y aura pas de chèques ciblés, à l'image des démarches réalisées pendant la guerre en Ukraine.

La capitale des Gaules est, elle aussi, touchée de plein fouet, en particulier les consommateurs qui viennent se ravitailler dans les 17 stations essence répertoriées par le gouvernement.

Lire aussi : Guerre en Iran : entre aspirations démocratiques et critiques d'une "guerre coloniale", les Iraniens de Lyon divisés

2,05€ le sans plomb à Lyon 4e, un record

Dans la station libre-service Esso du 22 rue Phillipe de Lassalle (4e arrondissement), les prix ont flambé, la plaçant au sommet des établissements les plus chers sur la ville de Lyon (chiffres du 11 mars), avec des tarifs s'élevant à 2,204 euros par litre pour le gazole, 2,05 euros pour le sans plomb 98 ainsi que 1,970 pour le Sans Plomb 95 E10. Selon la carte établie par nos confrères de France Info, les tarifs sont supérieurs à la moyenne nationale à hauteur de 6,7 %.

Une hausse soudaine loin de réjouir les clients : "c'est prendre les gens pour des imbéciles. Le carburant qu'il y a dans les cuves, ils l'ont acheté avant la guerre", fulmine Olivier, qui parcourt environ 300 kilomètres par semaine au volant de sa voiture. Pourtant, il ne pense pas à changer de moyen de transport. "L'électrique c'est trop cher, et ça ne répond pas aux besoins, il y a trop peu d'autonomie". "On utilise déjà les transports en commun quand on le peut", complète Brigitte, sa compagne.

Fred n'est, lui, pas vraiment concerné, puisqu'il utilise quotidiennement sa voiture de fonction. Pourtant, il admet que la hausse des tarifs l'auraient poussé à passer à l'hybride,"une bonne alternative". "Il faut arrêter de taxer les Français sur leur quotidien, le problème, il est là".

Avenue Tony Garnier : le moins cher de Lyon

A la station Total Energie de l'avenue Tony Garnier (7e arrondissement), les prix sont moindres : -1,2 % par rapport à la moyenne nationale, ce qui en fait l'établissement le moins cher de Lyon, en date du 11 mars. En effet, le litre de gazole coûte 1,99 euros, c'est 1,939 euros pour le sans plomb 98 et 1,827 euros pour le sans plomb 95E10 (chiffres du 11 mars). Pourtant, pas de grands changements selon James, qui travaille au sein de la station : "Il n'y a pas eu de mouvements de panique, les gens viennent autant qu'avant".

Des coûts financiers plus importants, oui, mais pas de quoi changer les habitudes. "J'habite à Lyon, et je travaille à Saint Priest. En voiture je mets 20 minutes, en transports en commun c'est 45 min", argumente Céline. Toutefois, elle espère un geste de la part du gouvernement, "il faudrait réduire les taxes", conclue-t-elle.

Lire aussi : Carburant, Smic, contrôles techniques… Ce qui change au 1er janvier 2026

Où faire son plein d'essence à Lyon ?

Station Gazole SP98 SP95 E10 ESSO CROIX ROUSSE

22 rue philippe de lassalle

69004 Lyon

2.204

10/03/26

à 12:00 2.050

10/03/26

à 12:00 1.970

10/03/26

à 12:00 ESSO LYON CROIX ROUSSE

CARREFOUR EXPRESS

71 boulevard des canuts

69004 Lyon

2.149

09/03/26

à 17:37 2.049

09/03/26

à 17:37 1.959

09/03/26

à 17:37 ENI LYON BLD CANUTS | ENI

97 rue denfert rochereau

69004 Lyon

2.129

10/03/26

à 21:00 2.049

10/03/26

à 21:00 1.949

10/03/26

à 21:00 ENI LYON QUAI GILLET | ENI

55 bis quai gillet

69004 Lyon

2.129

10/03/26

à 21:00 2.049

10/03/26

à 21:00 1.949

10/03/26

à 21:00 ESSO LYON PONT PASTEUR | Esso

84 quai perrache

69002 Lyon

2.119

11/03/26

à 11:49 2.069

11/03/26

à 11:49 1.979

11/03/26

à 11:49 STATION AVIA | Avia

65 cours albert thomas

69003 Lyon

2.059

10/03/26

à 20:50 1.959

09/03/26

à 20:50 STATION AVIA GARIBALDI | Avia

258 rue garibaldi

69003 Lyon

2.059

10/03/26

à 21:45 1.959

09/03/26

à 21:45 MJB STATIONS-SERVICES | Avia

165 rue joliot curie

69005 Lyon 5eme

2.059

09/03/26

à 21:00 2.019

09/03/26

à 21:00 STATION AVIA LYON 7 | AVIA

44 avenue leclerc

69007 Lyon 7

2.059

11/03/26

à 06:00 2.019

11/03/26

à 06:00 ESSO BOURGOGNE | Esso Express

69 avenue du 25eme rts

69009 Lyon

2.056

11/03/26

à 06:31 1.950

11/03/26

à 06:31 1.879

11/03/26

à 06:31 AGIP LYON RUE J CURIE | ENI

131 rue joliot-curie

69005 Lyon

2.029

11/03/26

à 08:00 1.989

11/03/26

à 08:00 1.889

11/03/26

à 08:00 RELAIS RACLET | TotalEnergies

112/116 rue de gerland

69007 Lyon

1.990

11/03/26

à 00:01 1.990

11/03/26

à 00:01 1.954

11/03/26

à 00:01 RELAIS DE GERLAND

TotalEnergies Access

Avenue tony garnier

69007 Lyon

1.990

11/03/26

à 00:01 1.959

11/03/26

à 00:01 1.847

11/03/26

à 00:01 RELAIS TONY GARNIER

TotalEnergies Access

Avenue tony garnier

69007 Lyon

1.990

09/03/26

à 00:01 1.939

09/03/26

à 00:01 1.827

09/03/26

à 00:01 RELAIS LYON BERLIET

TotalEnergies Access

131 rue marius berliet

69008 Lyon

1.990

11/03/26

à 00:01 1.959

11/03/26

à 00:01 1.844

11/03/26

à 00:01 RELAIS LYON MERMOZ

TotalEnergies Access

86 avenue jean mermoz

69008 Lyon

1.990

11/03/26

à 00:01 1.959

11/03/26

à 00:01 1.844

11/03/26

à 00:01 RELAIS MARIETTON

TotalEnergies

111 rue marietton

69009 Lyon

1.990

11/03/26

à 00:01 1.990

11/03/26

à 00:01 1.934

11/03/26

à 00:01 Moyenne 2,036 1,995 1,916 le moins cher 1,990 1,827 1,827 Le plus cher 2,204 1,979 1,979

Chiffres en date du 11 mars 2026 (les tarifs varient chaque jour).