À moins de deux jours du premier tour des municipales à Lyon, Grégory Doucet effectuait l'un de ses derniers déplacements de campagne dans le quartier de Debourg, dans le 7e arrondissement. L'occasion pour le maire sortant de s'afficher "confiant" pour l'échéance électorale de dimanche.

En campagne jusqu'au bout. Ce vendredi 13 mars, à moins de 48h de l'ouverture des bureaux de vote pour le premier tour des municipales à Lyon, Grégory Doucet est dans le quartier de Debourg pour le sprint final, entouré de quelques élus comme Vincent Monot et Lucie Vacher, bien décidés à mener campagne jusqu'à la dernière minute.

Interpellé à la sortie du métro par une habitante du quartier sur des questions de sécurité, le candidat Doucet, souriant, n'hésite pas à donner de sa personne pour répondre aux questions des uns et des autres. "C'est une catastrophe. Le quartier est devenu très compliqué" se plaint une habitante. "Qu'allez vous faire pour la sécurité" poursuit-elle devant le maire sortant. Rappelant son plan de prévention qu'il souhaite mettre en place auprès des plus jeunes notamment sur la question du narcotrafic, Grégory Doucet explique aussi vouloir "augmenter la présence policière dans l'espace public". "On veut augmenter les effectifs de la police municipale pour améliorer les choses dans certains points noir de la ville" poursuit l'édile. Après quelques minutes de discussions et un début de conversation un peu tendue, le maire écologiste et la Lyonnaise se quittent de manière cordiale, la riveraine acceptant même de prendre un flyer des écologistes sur ce thème de la sécurité.

"Je suis très content de la campagne que nous menons"

Quelques mètres plus loin, alors qu'il déambule dans les allées du marché qui prend place chaque vendredi avenue Jean-Jaurès, Grégory Doucet discute avec les commerçants. N'hésitant pas à parler de "remontada", le candidat de l'union de la gauche et des écologistes, a le vent en poupe dans ces dernières heures de campagne. Le dernier sondage publié ce jeudi par nos confrères du JDD et de Cnews le place deuxième au premier tour, toujours derrière le favori Jean-Michel Aulas, mais à 35% des intentions de vote (contre 43% pour l'ancien patron de l'OL). Un score jamais atteint par le maire sortant dans toutes les précédentes enquêtes d'opinion.

Grégory Doucet, qui n’hésite pas à parler de « remontada » auprès des Lyonnais rencontrés ce vendredi matin, et après les derniers sondages qui confirment sa bonne dynamique, se dit « confiant sur ce qui va se passer dimanche » pour le premier tour des municipales à #Lyon. pic.twitter.com/hqt7efw3X0 — Lyon Capitale (@lyoncap) March 13, 2026

"Je suis très content de la campagne que nous menons depuis le premier jour" estime Grégory Doucet. "On a réussi à faire une campagne de proximité, mais aussi énormément de porte-à-porte." Avant de poursuivre et d'adresser une légère pique à son principal concurrent : "On a, je crois, répondu à toutes les interviews que vous nous avez demandées. On a participé à tous les débats auxquels vous nous avez invités. Parce que je considère que quand on se présente à une élection, on se présente aussi aux électeurs et aux électrices".

Une campagne "flamboyante"

"On regarde aussi un peu les sondages, même si on ne s'en fait pas une religion" avoue quand même le candidat qui a toujours refusé, depuis le début de la campagne, de commenter les enquêtes d'opinion. "On voit bien que les courbes s'inversent" complète Grégory Doucet qui se dit "confiant dans ce qui va se passer dimanche".

"On a fait une campagne flamboyante" ose même l'édile ce vendredi matin sous un franc soleil. Sera-t-elle suffisante pour faire mentir tous les sondages et renverser la table les dimanche 15 et 22 mars à Lyon ? Premier élément de réponse dans 48h.

