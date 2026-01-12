Jean-Michel Aulas a dévoilé dimanche soir le nom de ses neuf têtes de liste pour les élections municipales de 2026 à Lyon. Quatre hommes et cinq femmes, mêlant personnalités connues et nouveaux visages, composeront son équipe.

Après une semaine consacrée aux annonces programmatiques, l’ancien patron de l’OL en dit davantage sur les personnalités chargées de l’accompagner dans la conquête de l’Hôtel de Ville de Lyon en mars prochain. Ce dimanche soir, il a révélé le nom des neuf têtes de liste par arrondissement, alors que son principal adversaire, le maire sortant Grégory Doucet, devrait en faire de même ce lundi matin.

Lire aussi : Sécurité, immigration... "Lyon ne sera pas complice des filières clandestines" promet Jean-Michel Aulas

Une manière pour Jean-Michel Aulas de prendre une nouvelle fois les devants alors que depuis le début de l’année 2026 il parvient à donner le tempo et à imposer son calendrier électoral, obligeant régulièrement ses adversaires à être dans la réaction aux annonces du candidat "sans étiquette" soutenu par la droite et le centre.

Entrepreneurs, soignantes, élues de terrain, responsables associatifs, cadres de la société civile : une équipe diverse, jeune, ancrée à Lyon, paritaire (5F/4H) et prête à agir.



C’est ça, @Coeur_Lyonnais_ ! 🫶🦁https://t.co/Uw5rGyEYry — Coeur Lyonnais (@Coeur_Lyonnais_) January 11, 2026

Cette couleur politique se retrouve dans la composition de son équipe, qui compte notamment trois élus de droite et deux personnalités issues du camp macroniste. Sans surprise, Pierre Oliver (LR), chef de file de l’opposition au conseil municipal, est candidat à sa propre succession dans le 2e arrondissement. À ses côtés, Béatrice de Montille (LR, 3e arrondissement) et Thomas Rudigoz (ancien député macroniste) figurent parmi les visages les plus connus. Loïc Terrenes, deux fois candidat aux législatives sous l’étiquette macroniste, sera tête de liste dans le 4e arrondissement.

En parallèle, Jean-Michel Aulas mise sur plusieurs profils issus de la société civile. Laure Cédat, présidente de son comité de soutien, portera la liste Cœur Lyonnais dans le 1er arrondissement. Barbara Véron, infirmière libérale de 39 ans, briguera le mandat dans le 8e arrondissement, tandis que Laila Khallouk, "ancienne cadre de promotion immobilière" et fondatrice du collectif Génération Aulas, sera tête de liste dans le 9e.

Une liste jeune et plurielle

Dans le 6e arrondissement, le candidat a choisi de mettre en avant Samuel Soulier, adjoint au maire divers droite, petit-fils de l’avocat lyonnais André Soulier, récemment retraité. Enfin, dans le 7e arrondissement, Émilie Desrieux, conseillère municipale LR, portera les couleurs de Jean-Michel Aulas.

Cette liste, plurielle mais nettement ancrée à droite, compte cinq femmes et quatre hommes, pour une moyenne d’âge de 40 ans. Elle devra incarner, selon le candidat, "une nouvelle génération de responsables locaux, ancrés dans la réalité lyonnaise, aux parcours complémentaires et solidement engagés dans l’action".

Après cette première annonce, Jean-Michel Aulas doit encore dévoiler la composition complète des neuf listes d’arrondissement, ainsi que celle de la liste principale à l’échelle de la ville, nouveauté introduite pour le scrutin de 2026 à la suite de la réforme de la loi PLM.

Les neuf têtes de liste