La ligne de métro D sur le réseau TCL est en partie interrompue ce vendredi depuis 11 h 06 en raison d'un incident technique.

TCL indique ce vendredi que la ligne de métro D ne circule plus entre les stations situées de Laennec à Gare de Vénissieux. La reprise est estimée à 12 h 30. Les stations de Grange Blanche à Gare de Vaise - Gérard Collomb à Lyon sont toujours desservies.

"Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", indique TCL.