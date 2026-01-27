Située allée du Mens, à Villeurbanne, la boulangerie Paul Marcellin fait l’objet d’une fermeture administrative de deux mois. En cause : des infractions lourdes au droit du travail et des conditions d’hébergement jugées dangereuses.

La préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour deux mois de la boulangerie Paul Marcellin, implantée dans une zone industrielle de Villeurbanne. Cette boulangerie avait déjà fait l'objet d'une fermeture en janvier 2025 pour des manquements graves aux règles d'hygiène. Cette nouvelle fermeture fait suite à plusieurs contrôles menés par le Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), mettant au jour des pratiques jugées particulièrement graves.

Lors d’une première inspection début janvier, les services de l’État ont découvert dans les locaux professionnels une pièce aménagée laissant apparaître une occupation à des fins d’hébergement, avec couchages et effets personnels. Une situation qualifiée d’illégale tandis que le bâtiment a été jugé "insalubre et dangereux pour la santé et la sécurité de ses occupants", entraînant l’interdiction d’y loger des personnes.

Un second arrêté, daté du 23 janvier, s’appuie sur un contrôle antérieur révélant des faits de travail dissimulé. Neuf personnes étaient alors présentes, certaines déclarations d’embauche ayant été réalisées après coup, ce qui, selon l’administration, "démontre la volonté du dirigeant de couvrir ses manquements". Compte tenu de la gravité et de la répétition des infractions, la préfète a jugé "nécessaire" de prononcer la fermeture de l'établissement.