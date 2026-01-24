À un mois et demi des métropolitaines, LFI dévoile son candidat

Leurs têtes de liste étaient prêtes dans les 14 circonscriptions du Rhône, mais LFI n'avait toujours pas de candidat désigné à la tête de la Métropole.

À moins de deux mois des élections métropolitaines, la France insoumise a enfin désigné son candidat. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui a décidé de faire cavalier seul pour les municipales, a désigné ce vendredi Florestan Groult, actuel vice-président de Bruno Bernard chargé des sports, pour le représenter lors des élections métropolitaines des 15 et 22 mars prochains.

Il affrontera donc Véronique Sarselli (LR), Bruno Bernard (Union de la gauche et des écologistes et Tiffany Joncour (RN).

"C’était important pour nous de construire, à partir des communes, une nouvelle offre politique, sérieuse, chiffrée, a-t-il déclaré lors d'une interview au Progrès, pour justifier sa candidature tardive. Nous aurons des listes partout. Notre fierté est qu’elles sont représentatives de la diversité de la société. (...) Je vais être très clair : nous y allons, j’y vais, pour gagner, pour changer la vie des gens.

Idéaux et logements sociaux

En même temps que l'annonce de sa candidature, Florestan Groult a révélé les premières priorités s'il arrive à la tête de la Métropole de Lyon. "On a l’ambition de retrouver des idéaux sociaux. Par exemple, là où Bruno Bernard conditionne la gratuité aux moins de 18 ans, on va résolument sur la gratuité des transports pour tous d’ici la fin du mandat", a-t-il ajouté. Avec une première gratuité pour les moins de 25 ans mise en place dès septembre, chiffrée à 40 millions d’euros.

Deuxième priorité : le logement, et plus particulièrement les logements sociaux. "On veut réinvestir les bailleurs sociaux, notamment pour réduire les délais de réparation et de maintenance vécus comme de la maltraitance par les habitants. On envisagera une brigade sur la salubrité des logements."

Rendez-vous en mars.