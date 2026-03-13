Actualité
C’est le laboratoire Pourquery à Lyon qui a été victime d’un braquage à l’explosif ce jeudi 30 octobre. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Enlèvement d'un chef d'entreprise à Lyon : 5 et 6 ans de prison pour les ravisseurs

  • par Romain Balme

    • Ils avaient enlevé puis séquestré le gérant du laboratoire de métaux précieux Pourquery. Deux hommes ont été condamnés à cinq et six ans de prison.

    Nous en avions parlé il y a quelques jours. Deux individus allaient être déférés pour avoir enlevé et séquestré le gérant des laboratoires Pourquery , à Lyon, en 2022. Les malfaiteurs avaient pris les dix kilos d'or qu'il transportait, avant de demander une rançon, à laquelle ils ont fini par renoncer.

    Selon Le Progrès l'enquête n'a pas permis de mettre la main sur les ravisseurs, mais ce sont bien deux de leurs complices qui ont été jugés. Le premier, Abdel B., 22 ans, reconnait avoir repéré les lieux et fourni des téléphones. Il est également mis en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne en 2023. Le second, Ahmed. B, 40 ans, était présent dans une Fiat 500 stationnée pour surveiller l’entreprise sans être filmé. Ce dernier est déjà connu des services de police pour des faits de vols.

    Reconnus coupables d’enlèvement et séquestration et participation à une association de malfaiteurs, ils ont tout deux été condamnés. En récidive, Ahmed B. a été condamné à six ans de prison avec maintien en détention, tandis qu'Abdel B., s'est vu attribué la peine de 5 ans de prison, dont 30 mois ferme. Etant donné qu'il a déjà effectué 18 mois de détention pour ce kidnapping, la peine ferme pourra être aménagée sous forme de bracelet électronique, pour qu’il puisse poursuivre ses études de droit.

