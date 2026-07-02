Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réunira une convention "pour protéger les enfants" à la rentrée

Véronique Sarselli à la tribune le jour de son élection à la tête de la Métropole de Lyon.

Véronique Sarselli réunira à la rentrée une convention métropolitaine pour protéger les enfants. Elle consistera à dresser un état des lieux aux côtés des professionnels et à établir un plan d'actions.

100 jours après sa prise de fonction à la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli fait de nouvelles annonces. Après la rue Grenette et la Zone à trafic limité (ZTL) pour le volet mobilités, la présidente de la collectivité fait de nouvelles promesses pour le social. Dans une note d’une dizaine de pages revenant sur ses premiers pas, Véronique Sarselli annonce en effet qu’elle réunira une convention métropolitaine "pour protéger les enfants" à la rentrée de septembre.

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Formation, protocole métropolitain…

L’ensemble des acteurs concernés seront conviés : Métropole, magistrats, parquet, Éducation nationale, pédopsychiatres ou encore familles d’accueil. Ce rendez-vous sera l’occasion de dresser un état de la situation sur le territoire, à l’instar de ce qui sera effectué par Élodie Roux de Bézieux dans le cadre de sa "mission spéciale" sur les violences sexistes et sexuelles. Ainsi, les travaux porteront principalement sur le repérage des "signaux faibles", la "chaîne de responsabilités", l’accompagnement des victimes mineures, les formations des professionnels ou encore les conditions de recrutement des personnels amenés à travailler avec les enfants.

À terme, Véronique Sarselli attend qu’une cartographie "claire" de la chaîne des responsabilités soit réalisée. Cette dernière sera complétée par un protocole métropolitain "renforcé" de traitement des situations jugées préoccupantes, d’un plan de formation des agents et partenaires, ou encore d’une charte d’engagement des acteurs de la protection de l’enfance.

La présidente de la Métropole de Lyon précise enfin qu’un point d’étape sera fait "à six mois."

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