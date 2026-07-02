Près de Lyon, quatre hectares détruits par les flammes après un feu de végétation

Photo d’illustration des pompiers du Rhône en intervention sur un feu de végétation. (Crédit SDMIS)

Quatre hectares de végétation sont partis en fumée ce mercredi 1er juillet après un feu de végétation à Saint-Laurent-de-Mure, à l’est de Lyon.

Après la canicule qui a touché la France la semaine dernière, la végétation reste particulièrement sensible aux risques d’incendie. Après plusieurs interventions la semaine dernière, les soldats du feu ont été de nouveau dépêchés, mercredi 1er juillet, à Saint-Laurent-de-Mure, dans l'est lyonnais, pour un feu de végétation aux alentours de 13 h 30.

Selon nos confrères du Progrès, quatre hectares ont malheureusement été détruits par les flammes, malgré la présence d’une quinzaine de véhicules et d’une trentaine de sapeurs-pompiers. On ignore encore les causes de cet incident.