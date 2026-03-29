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un grand dispositif de sécurité redéployé ce dimanche soir pour éviter les violences urbaines
Un grand dispositif de sécurité redéployé ce dimanche soir pour éviter les violences urbaines. (@CM)

Métropole de Lyon : un grand dispositif de sécurité redéployé ce dimanche soir pour éviter les émeutes

  • par Corentin Lucas

    • Pour éviter les émeutes qui font rage depuis une semaine dans plusieurs zones sensibles de l'agglomération lyonnaise, la préfecture a décidé de conserver son important dispositif de sécurité mis en place samedi soir.

    L’agglomération lyonnaise traverse une semaine d'extrêmes tensions. Des violences urbaines ont éclaté vendredi 27 mars au soir, touchant à nouveau Rillieux-la-Pape, Saint-Priest, ainsi que les 4e, 8e et 9e arrondissements lyonnais. Face à la gravité de la situation, la préfecture du Rhône a renforcé le dispositif de sécurité pour la soirée du samedi 28 mars, en déployant notamment la CRS 83.

    Pour cette soirée du dimanche 29 mars, des renforts de CRS vont une nouvelle fois être mobilisés sur les zones sensibles. "Les autorités restent très vigilantes, des consignes de fermeté et d’intervention rapide ont été passées", nous informe la préfecture.

    Lire aussi : Le jeune homme mordu par un chien de police a déposé plainte

    Plus de 40 interpellations en une semaine

    Depuis une semaine, une quarantaine d'individus a été interpellée par les forces de l’ordre dans le cadre des émeutes urbaines. Au niveau matériel, plus de 350 moyens lacrymogènes ont été utilisés depuis une semaine.

    Pour rappel, tout a commencé le 21 mars à Rillieux-la-Pape, où un jeune homme a été gravement mordu par un chien de la police municipale. Depuis, plusieurs soirées d’émeutes ont embrasé la métropole. Incendies volontaires, jets de pierres, tirs de mortiers d’artifice sur les forces de l’ordre et perturbations des transports... Les riverains vivent des scènes de chaos depuis une semaine.

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