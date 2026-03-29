Lyon face au désert médical, des chiffres qui interrogent

Un Lyonnais sur cinq sans médecin traitant, des spécialistes injoignables pendant des mois, si Lyon est une ville bien dotée en médecins, elle peine pourtant à soigner ses propres habitants.

Lyon concentre les médecins. C’est un fait. La ville compte 685 généralistes pour 520 800 habitants soit 1,32 pour 1 000 habitants, un ratio supérieur à Paris (1,23) et très nettement au-dessus de villes comme Villeurbanne (1,04) ou Saint-Priest (0,7). Mais c’est le propre de toute grande métropole universitaire et hospitalière d’attirer et de concentrer les médecins qui s’installent naturellement là où ils ont étudié et où les structures de soins sont les plus denses.

Pourtant, 22 % des Lyonnais n’ont pas de médecin traitant. La réalité est simple : avoir des médecins dans sa ville et pouvoir les consulter sont deux choses bien distinctes.