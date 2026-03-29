Actualité
LFI détruit le PS et l'État concernant les fermetures de classes pour la rentrée 2026
La France insoumise s’indigne des nouvelles fermetures de classes pour la rentrée 2026. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

Lyon : LFI détruit le PS et l'État concernant les fermetures de classes pour la rentrée 2026

  • par Corentin Lucas

    • La rentrée 2026 s’annonce sous tension pour l’école publique à Lyon. 52 classes vont fermer. Une "saignée inacceptable" selon La France insoumise (LFI), qui appelle à une réaction populaire ce mardi 31 mars.

    Dans un communiqué diffusé ce dimanche 29 mars, LFI s'en prend directement au gouvernement... et même au Parti socialiste (PS) sur les prochaines fermetures de classes. En effet, selon l’Inspection académique du Rhône, 62 classes seront supprimées à Lyon, pour seulement 10 ouvertures. Un déséquilibre important qui constitue une "attaque directe contre l’école publique, ses élèves, ses familles et ses personnels", d'après le parti d'extrême gauche.

    Sur l’ensemble du Rhône, 290 classes fermeront tandis que seulement 69 ouvriront, entraînant la disparition nette de 221 classes selon LFI. Cette situation s’accompagne de suppressions de postes importantes, avec 94 enseignants en moins cette année.

    Lire aussi : Jean-Michel Aulas a bien déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet

    Un mouvement de grève plus important que prévu le 31 mars ?

    Pour LFI, la responsabilité de cette situation est politique. Le parti d'Anaïs Belouassa-Cherifi critique notamment le PS, allié à Grégory Doucet dans la majorité municipale lyonnaise, qu’il accuse de cautionner ces choix nationaux. Il dénonce également un "budget Macron/Lecornu imposé par le 49-3", établi sans l'avis des principaux concernés.

    Le mouvement appelle donc à un "sursaut" et soutiendra en particulier la journée de grève prévue le 31 mars en se rendant devant la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale.

    à lire également
    Jean-Michel Aulas a véritablement déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet
    Lyon : Jean-Michel Aulas a bien déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    LFI détruit le PS et l'État concernant les fermetures de classes pour la rentrée 2026
    Lyon : LFI détruit le PS et l'État concernant les fermetures de classes pour la rentrée 2026 18:00
    Jean-Michel Aulas a véritablement déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet
    Lyon : Jean-Michel Aulas a bien déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet 17:10
    Rillieux-la-Pape : le jeune homme mordu par un chien de police a déposé plainte
    Rillieux-la-Pape : le jeune homme mordu par un chien de police a déposé plainte 16:37
    Les infos marquantes de cette semaine du 23 au 29 mars à Lyon.
    Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon 16:00
    Lyon Urban Trail : Sunny Durand remporte la plus petite épreuve de l’édition 2026 !
    Lyon Urban Trail : Sunny Durand s'impose sur la plus petite épreuve de l’édition 2026 ! 14:55
    d'heure en heure
    Lyon Urban Trail : le Lyonnais Melvyn Bracon plus fort que la concurrence sur le 18km !
    Lyon Urban Trail : le Lyonnais Melvyn Bracon plus fort que la concurrence sur le 18km ! 14:02
    Fourvière
    Article payant Fourvière : quand l’emblème lyonnais menace de s’effriter 13:00
    Article payant TCL : l’impossible casse-tête de la fraude 12:30
    Lyon Urban Trail : Mael Baron remporte le 28km de l'édition 2026 !
    Lyon Urban Trail : Mael Baron remporte le 28km de l'édition 2026 ! 12:01
    Musique classique : Ann Ford au pays des lumières 11:44
    460 adultes seront baptisés lors de la nuit de Pâques
    Lyon : 460 adultes seront baptisés lors de la nuit de Pâques 11:30
    12 000 participations pour l’édition 2026 du Lyon Urban Trail, un record.
    Lyon Urban Trail : record de participations pour l’édition 2026, Sébastien Spehler dompte la course pour la cinquième fois ! 10:44
    Gérald Darmanin, ministre de la Justice
    Avocat lyonnais soupçonné de liens avec la DZ Mafia : Gérald Darmanin évoque une "faille déontologique" 10:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut