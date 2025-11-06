Métropole de Lyon : un cas autochtone de chikungunya détecté à Meyzieu

Le moustique tigre est porteur de la dengue, du chikungunya et du zika. © DR

Santé Publique France révèle qu’un cas autochtone de chikungunya a été détecté fin octobre à Meyzieu, le premier cas détecté dans le Rhône.

Un nouveau cas autochtone de chikungunya détecté à Meyzieu le 25 octobre dernier, indique Santé Publique France dans son bulletin sur les arboviroses publié hier, mercredi 5 novembre. Un foyer détecté "rétrospectivement", mais désormais clos, dont les signes ont été constatés début septembre.

Depuis le début de l’année, 7 épisodes de transmission autochtone de chikungunya et 2 épisodes de transmission autochtone de dengue ont été identifiés, dans la Drôme, la Savoie, la Loire, l’Ain et le Rhône. Un nouveau cas de chikungunya autochtone a été recensé dans l’Isère. Le foyer est encore actif avec 4 cas signalés, indique toujours Santé Publique France.

Depuis le 1er mai dernier, 163 cas de Chikungunya, 154 cas de Dengue et 2 cas de Zika ont été recensés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.