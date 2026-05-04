Lyon : le métro A à l'arrêt ce lundi après la panne d'une rame

La ligne A du métro lyonnais ne circule plus ce lundi matin après une panne sur une rame de la ligne.

Mise à jour à 9h33 : La circulation a repris un peu avant 9h30 ce lundi. Le trafic reste irrégulier sur la ligne.

Grosse galère pour les usagers du métro A à Lyon ce lundi matin. La ligne est à l'arrêt depuis 9h ce lundi et ne circule plus après une panne sur une rame du métro.

La reprise de la circulation est attendue pour 9h20.

Les autres lignes de métro ou de tramway circule normalement à Lyon ce lundi 4 mai.