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Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

  • par LR

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce lundi 4 mai 2026.

    Ce début de semaine s'annonce agité dans le ciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé sept départements de la région en vigilance jaune aux orages alors que des pluies orageuses sont attendues sur une large partie du pays.

    La Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme sont ainsi en vigilance. Une vigilance qui sera valable à partir de 16h ce lundi et jusqu'en fin de journée. Localement les précipitations pourraient être fortes.

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