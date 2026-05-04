Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce lundi 4 mai 2026.

Ce début de semaine s'annonce agité dans le ciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé sept départements de la région en vigilance jaune aux orages alors que des pluies orageuses sont attendues sur une large partie du pays.

La Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Drôme sont ainsi en vigilance. Une vigilance qui sera valable à partir de 16h ce lundi et jusqu'en fin de journée. Localement les précipitations pourraient être fortes.