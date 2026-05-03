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Crous Lyon. Image Google Maps.

Lyon : le repas à 1 euro généralisé à tous les étudiants dès ce lundi

  • par Corentin Lucas

    • À partir de ce lundi 4 mai, tous les étudiants lyonnais pourront bénéficier d’un repas à 1 euro dans les restaurants et cafétérias du Crous.

    Jusqu’ici réservé aux boursiers ou aux jeunes en situation de précarité, le repas à 1 euro est désormais accessible à l’ensemble des étudiants, sans condition de ressources. Portée par une proposition de loi adoptée en 2025 par le gouvernement, cette mesure vise à ne pas priver les étudiants de repas.

    À Lyon comme ailleurs, tous les étudiants disposant d’une carte valide, y compris les alternants, doctorants ou volontaires en service civique, pourront désormais profiter de ce tarif réduit dans les restaurants universitaires du Crous (Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires), plutôt que de payer les 3,30 euros demandés pour un repas.

    Concrètement, comment ça fonctionne ?

    Le principe reste inchangé. Pour un euro, les étudiants ont accès à un repas complet composé d’un plat principal et de deux accompagnements maximum (entrée, dessert, fromage ou fruit). Le paiement s’effectue via le compte Izly, déjà utilisé dans les structures du Crous. Chaque repas correspond à un système de points. Au-delà du plafond autorisé de six points, les produits supplémentaires sont facturés 55 centimes. 

    Le repas à 1 euro reste limité à un par service (midi et soir), afin de permettre au plus grand nombre d’en bénéficier. Reste à voir si elle suffira à diminuer la précarité alimentaire sur les campus. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site du gouvernement.

    Lire aussi : Le forum Jobs Étudiants de retour à Bron le 22 avril pour sa 3e édition

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