Actualité
orage Lyon
Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune orages. Illustration Romain Weber-Lyon Météo

De la pluie et des orages : quelle météo à Lyon cette semaine ?

  • par LR

    • Cette semaine s'annonce particulièrement humide à Lyon et dans toute la région lyonnaise avec des passages orageux au moins jusqu'à mercredi.

    Après une semaine particulièrement agréable et un temps ensoleillé pour finir le mois d'avril, ce mois de mai 2026 débute à Lyon sous le pluie et les orages. Si ce lundi s'annonce globalement maussade dans la région lyonnaise avec des pluies plus ou moins intermittentes du matin au soir, la semaine s'annonce humide.

    A lire aussi : Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

    Mardi le risque d'averses restera présent du matin au soir, avec un risque d'orages en deuxième partie de journée et en soirée. Les températures, en très légère hausse (entre 13 et 18 degrés), resteront fraiches pour la saison. Mercredi, la journée devrait de nouveau être humide avec quelques pluies matinales, laissant place à des averses parfois fortes et orageuses en seconde partie de journée. Une journée pluvieuse qui s'accompagnera d'une baisse du mercure avec un thermomètre qui ne dépassera pas les 15 degrés.

    Jeudi, le temps devrait s'améliorer, la pluie disparaitre du ciel lyonnais malgré la présence de nombreux nuages tout au long de la journée, avant le retour d'un temps plutôt beau et calme pour la journée de vendredi avec le soleil qui sera de retour dans le ciel lyonnais après la dissipation des éventuels nuages bas matinaux.

    La température sera également en hausse avec 22 degrés annoncés à Lyon vendredi. Une accalmie qui devrait être que de courte durée puisque le temps instable sera de retour à Lyon samedi et dimanche. La pluie devrait de nouveau tomber ce weekend dans toute la région lyonnaise.

    à lire également
    Rhodaniens décédés en Ardèche : une cagnotte lancée pour soutenir les familles

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhodaniens décédés en Ardèche : une cagnotte lancée pour soutenir les familles 08:43
    orage Lyon
    De la pluie et des orages : quelle météo à Lyon cette semaine ? 08:15
    L'OL s'offre Rennes et prend une option pour la Ligue des Champions 07:44
    Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:34
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi frais et pluvieux à Lyon, seulement 16 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    "Une injustice criante depuis vingt ans" : pourquoi Lyon 3 est la moins financée des universités de France 07:00
    Crous bâtiment
    Lyon : le repas à 1 euro généralisé à tous les étudiants dès ce lundi 03/05/26
    Paul Seixas, nouvelle pépite du cyclisme mondial. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
    Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas sur le Tour de France ? C’est un grand "oui" pour les Français 03/05/26
    Barbecu record
    Près de Lyon : 74 heures de cuisson et plus de 3 tonnes de viande, un record du monde de barbecue battu 03/05/26
    Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon 03/05/26
    Groupama Stadium Lyon
    Près de Lyon : le Groupama Stadium décroche une récompense pour ses visites 03/05/26
    Nathalie Baye au Festival Lumière 2019 © Institut Lumière
    Lyon : l’Institut Lumière rend hommage à Nathalie Baye avec une projection exceptionnelle 03/05/26
    Je ne suis pas brunch. Et pourtant, à Lyon 03/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut