De la pluie et des orages : quelle météo à Lyon cette semaine ?

Cette semaine s'annonce particulièrement humide à Lyon et dans toute la région lyonnaise avec des passages orageux au moins jusqu'à mercredi.

Après une semaine particulièrement agréable et un temps ensoleillé pour finir le mois d'avril, ce mois de mai 2026 débute à Lyon sous le pluie et les orages. Si ce lundi s'annonce globalement maussade dans la région lyonnaise avec des pluies plus ou moins intermittentes du matin au soir, la semaine s'annonce humide.

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Mardi le risque d'averses restera présent du matin au soir, avec un risque d'orages en deuxième partie de journée et en soirée. Les températures, en très légère hausse (entre 13 et 18 degrés), resteront fraiches pour la saison. Mercredi, la journée devrait de nouveau être humide avec quelques pluies matinales, laissant place à des averses parfois fortes et orageuses en seconde partie de journée. Une journée pluvieuse qui s'accompagnera d'une baisse du mercure avec un thermomètre qui ne dépassera pas les 15 degrés.

Jeudi, le temps devrait s'améliorer, la pluie disparaitre du ciel lyonnais malgré la présence de nombreux nuages tout au long de la journée, avant le retour d'un temps plutôt beau et calme pour la journée de vendredi avec le soleil qui sera de retour dans le ciel lyonnais après la dissipation des éventuels nuages bas matinaux.

La température sera également en hausse avec 22 degrés annoncés à Lyon vendredi. Une accalmie qui devrait être que de courte durée puisque le temps instable sera de retour à Lyon samedi et dimanche. La pluie devrait de nouveau tomber ce weekend dans toute la région lyonnaise.