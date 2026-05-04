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Un magasin Noz arrive près de Lyon, sa date d'ouverture connue

  • par Romain Balme

    • La première boutique de Noz dans le Rhône ouvrira dès le 19 mai prochain au centre commercial Givors 2 Vallées.

    Le géant du destockage Noz s'invite dans le Rhône. La première boutique du département ouvrira ses portes le 19 mai prochain à 9 heures, dans la zone commerciale Givors 2 Vallées, au 9 rue de la paix. Selon nos confrères du Progrès, il s'agit du plus grand espace qu'occuperait Noz sur le territoire national avec 2 500 m² dédié aux promotions. 

    La recette de l'enseigne ? Transformer des invendus en "bonnes affaires" avec des réductions oscillant en 60 et 80 %. Concernant les produits vendus, ils sont divers, du textile aux chaussures en passant par des produits alimentaires ou encore des livres.

    Avec ses 330 boutiques réparties dans l'hexagone, Noz s'ouvre à présent un nouveau vivier de clients dans le Rhône. Pour rappel, avant l'annonce de cette boutique à Givors, les Rhodaniens devaient se rendre dans la Loire, à Saint-Etienne, en Isère à Teigneux-Jameyzieux ou dans l'Ain à Meximieux ou Amberieu-en-Bugey.

    Lire aussi : Lyon : ce nouveau magasin ouvre bientôt ses portes au centre commercial de la Part-Dieu

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