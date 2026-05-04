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Le Lyonnais Paul Seixas, nouvelle pépite du cyclisme mondial. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Le Lyonnais Paul Seixas annonce qu'il participera au Tour de France cet été

  • par Vincent Guiraud

    • Paul Seixas, le prodige lyonnais du cyclisme français, a annoncé lundi qu'il participerait au Tour de France dès cet été pour devenir, à 19 ans, le plus jeune coureur à prendre le départ depuis 89 ans.

    Le suspense a pris fin ce lundi 4 mai, à deux mois pile du départ de la Grande Boucle. Dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux de son équipe Decathlon CMA CGM, le Lyonnais Paul Seixas a annoncé qu'il prendrait bien le départ du Tour de France cet été. A seulement 19 ans, le prodige du cyclisme mondial deviendra le plus jeune coureur à prendre le départ de la course mythique depuis 89 ans.

    Et quoi de plus symbolique pour officialiser la nouvelle qu'une vidéo le montrant en Haute-Savoie, annoncer à ses grands parents sa participation au Tour dès cette année. C'est auprès de son grand père, que le jeune Paul Seixas, qui a grandi à Lyon, a découvert le vélo.

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