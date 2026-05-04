Mélina Robert-Michon a été désignée porte drapeau de la délégation française pour les JO de Paris 2024. (Photo by Laurent Lairys / Laurent Lairys / DPPI via AFP)

Evoluant au club de Lyon Athlétisme, Mélina Robert-Michon espère participer à sa huitième olympiade pour les JO de Los Angeles 2028.

"Ce choix, je le porte en moi depuis déjà un moment". A 46 ans, la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon n'a pas laissé ses rêves olympiques au placard. La Voironnaise de naissance et Lyonnaise d'adoption, annonce vouloir être du voyage pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Une décision qu'elle a officialisée par l'intermédiaire d'un message Instagram.

La médaillée d'argent aux JO de Rio en 2016 justifie son envie de continuer son parcours olympique par "cette conviction profonde que j'aie encore de belles choses à faire." Un choix qui a eu le temps de maturer, "le temps de me préparer, me tester, de m'assurer que j'étais prête à relever un défi aussi grand."

Un défi qui pourrait l'amener à égaler le record de participations aux JO pour un sportif ou une sportive pratiquant l'athlétisme. "Je ne suis pas de celles qui s'engagent à moitié, surtout pour une huitième olympiade" clame la porte-drapeau de l'Equipe de France lors des JO de Paris. A noter que Mélina Robert-Michon pourrait fêter ses 49 ans sous le soleil de la Californie... la veille de la finale du concours féminin du lancer du disque (le 19 juillet).

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