Ce dimanche 3 mai, un enfant de quatre ans a été percuté par une voiture dans le 9e arrondissement. Il a été hospitalisé en urgence absolue pour un traumatisme crânien.

Les faits se sont déroulés ce dimanche, aux alentours de 18 h 30, rapporte le Progrès. Un enfant de quatre ans, accompagné par son père, a été percuté par une voiture, rue Marietton, dans le 9e arrondissement de Lyon. La victime est restée longtemps dans l'ambulance du Samu, à l'arrêt. Selon le témoignage d'un passant, l'enfant aurait "volé sur plusieurs mètres".

Le véhicule responsable est resté sur place, à côté de celui des secours. La police est également intervenue. Après des soins sur place, l'enfant de quatre ans a été transféré en urgence absolue pour traumatisme crânien à l'hôpital Femme, mère, enfant de Bron.