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Une vitesse excessive aurait coûté la vie à cinq jeunes Lyonnais. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Rhodaniens décédés en Ardèche : une cagnotte lancée pour soutenir les familles

  • par LR

    • Après l’accident mortel survenu le 1er mai en Ardèche, la mère d’une des victimes a ouvert une cagnotte pour aider les familles à financer les obsèques.

    L’émotion reste vive après la mort de cinq adolescents et jeunes majeurs originaires du Rhône, décédés vendredi 1er mai dans un accident de la route en Ardèche. Deux jours après le drame, la mère de l’un des jeunes disparus a lancé une cagnotte en ligne afin d’apporter un soutien financier aux familles endeuillées.

    Dans un message publié sur la plateforme de collecte Leetchi, Gwenaelle, mère de Yannick, 18 ans, explique que les dons serviront à accompagner les proches dans l’organisation des funérailles et les démarches liées à cette épreuve. Les cinq victimes, âgées de 17 à 19 ans, s’appelaient Yannick, Louis, Paris, Antoine et Greg. Elles étaient originaires de Saint-Priest, Pusignan et Cailloux-sur-Fontaines.

    Le drame s’est produit sur la D270, entre Sarras et Vernosc-lès-Annonay. Les jeunes se trouvaient dans un convoi de deux véhicules transportant une dizaine d’amis partis à la recherche d’un lieu de baignade dans la vallée de la Cance. Pour une raison encore indéterminée, la voiture dans laquelle se trouvaient les cinq victimes a quitté la route étroite et sinueuse avant de chuter dans un ravin d’une vingtaine de mètres et de s’embraser.

    Selon les premiers éléments communiqués par la procureure de la République d’Ardèche, la vitesse du véhicule pourrait être en cause, tandis que les analyses médico-légales et toxicologiques sont toujours attendues. Une association d’aide aux victimes a également été mobilisée pour accompagner les familles confrontées à cette tragédie.

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