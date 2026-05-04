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Photo d’illustration. ©RC

Un corps retrouvé dans un étang près de Lyon : la thèse du suicide privilégiée

  • par LR

    • Le corps d’un homme de 89 ans a été découvert samedi à Morancé, dans le Beaujolais. Des lettres retrouvées sur place orientent les enquêteurs vers un geste suicidaire.

    Une découverte macabre a eu lieu samedi 2 mai à Morancé, au nord de Lyon, dans le Beaujolais. Selon nos confrères du Progrès, en fin de matinée, un couple en promenade autour d’un étang privé a repéré un corps flottant à la surface de l’eau avant d’alerter immédiatement les secours.

    Les gendarmes ont rapidement mobilisé la brigade nautique d’Aix-les-Bains pour procéder aux premières constatations. Selon les enquêteurs, la victime, un homme de 89 ans résidant dans la commune, se trouvait dans l’eau depuis peu de temps.

    Plusieurs lettres adressées à ses proches ont été retrouvées à son domicile et sur lui, laissant peu de doute sur l’hypothèse d’un suicide.

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