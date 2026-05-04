Un lundi frais et pluvieux à Lyon, seulement 16 degrés attendus

Pour débuter cette nouvelle semaine le temps s'annonce maussade à Lyon, avec des pluies plus ou moins intermittentes tout au long de la journée.

La semaine débute sous un temps particulièrement humide à Lyon. Un lundi maussade avec des pluies plus ou moins intermittentes persistant du matin au soir, sous un vent de sud-est très léger.

Côtés températures, il fait 12 degrés ce matin et le mercure ne dépassera pas les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison. Et un temps pluvieux qui devrait se poursuivre une bonne partie de la semaine à Lyon.