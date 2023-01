Métropole de Lyon : le nombre de locations Vélo'v a augmenté de 16 % en 2022

Le nombre de locations de Velo'v a atteint un nouveau record en 2022 dans la Métropole de Lyon.

"Une moisson de records enregistrés", se félicite la Métropole de Lyon. Dans un communiqué, elle fait un bilan de l'activité du service Vélo'v en 2022. Les records battus confirment "la dynamique du vélo qui est aujourd’hui un moyen de déplacement à part entière pour de plus en plus de nos habitantes et habitants", assure Fabien Bagnon, vice-président en charge de la mobilité.

16 % de plus qu'en 2021

Au total, le service a enregistré plus de 10,5 millions de locations, soit 16 % de plus qu'en 2021. Un "record absolu" depuis le lancement des Vélo'v en 2005, rapporte la Métropole, ajoutant que 130 millions de locations ont été réalisée depuis cette date.

Le nombre d'abonnés de longue durée est lui aussi en hausse, à hauteur de 10 % supplémentaires. Parmi eux, 43 % sont des 18-25 ans, et 32 % des 26-35 ans.

Le service e-Vélo'v plus accessible

Pour 2023, l'objectif du service est de démocratiser l'utilisation des Vélo'v électriques, avec notamment la mise en place de la gratuité d'une batterie personnelle et portative pendant deux mois. Elle coute habituellement 7 € en plus de l'abonnement classique.