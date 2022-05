Les règles changent pour les meublés de tourisme à Lyon, du type Airbnb. Le vice-Président en charge du logement de la Métropole de Lyon, Renaud Payre, revient sur le durcissement des règles. Explications.



Renaud Payre, porteur de la réforme explique : "Les Lyonnais mettant en location leur bien moins de 120 nuités par an ne sont pas concernés par cette mesure. Ce qui nous gène, c'est l'immobilisation des biens de manière durable. On est sur un marché extrêmement tendu. Aujourd'hui les Lyonnais n'arrivent plus à se loger, donc on ne peut pas admettre que des biens soient immobilisés durablement". Il poursuit en pointant que c'est lors de la demande de changement d'usage que les nouvelles règles s'appliquent.

Ce qui change :

"Dans le périmètre de l'hyper-centre, lors d'une demande de changement d'usage, on est obligé de mettre en location un autre bien qui n'y était pas dédié jusqu'alors. C'est la compensation. Pour un bien en meublé de tourisme, il faut trouver un autre bien qui sera mis en location. Il faut que ce bien soit dans le même périmètre que le meublé de tourisme, qu'il soit de la même surface, qu'il ne soit pas un logement à l'origine, et qu'il ne soit pas au rès-de-chaussée".

Lyon encore loin de Barcelone, Paris ou Venise

"C'était le moment où il fallait agir car il y a une tendance. On a tous en tête des villes comme Barcelone qui se muséifient, où les gens ne peuvent plus se loger. On veut éviter cela même si on en est encore loin aujourd'hui. Ce n'est pas une mesure contre le tourisme d'ailleurs" pointe Renaud Payre. Dans les faits, cela ne concerne encore que 0,7% des logements à Lyon.

