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Conseil de la Métropole

"Des objectifs de mandat confus et illusoires" : à la Métropole de Lyon, l'ancienne majorité donne le ton

  • par Loane Carpano

    • Relégués dans l'opposition, les partis de gauche ont fixé leur cap lors du conseil métropolitain de ce mercredi 22 avril.

    Le premier conseil métropolitain présidé par Véronique Sarselli s'est tenu ce mercredi 22 avril à l'Hôtel de la Métropole de Lyon (3e arr.). Après une longue série de désignations, dont l'ensemble des listes présentées ont été approuvées, l'opposition a tenu à prendre la parole. Les partis de gauche n'ont d'ailleurs pas hésité à attaquer la nouvelle présidente de la collectivité et à fixer leur cap.

    "Le flou, la confusion, l'illusion"

    C'est l'écologiste Fanny Dubot (élue de la circonscription Lyon-Sud-Est) qui a lancé les hostilités en remettant en question les priorités de la nouvelle présidente, citant notamment la création d'une police métropolitaine, ou encore l'abandon du TEOL. "Ces choix sont posent une question simple : où sont les réponses concrètes aux urgences sociales, climatiques et du quotidien ?", a questionné l'élue. Renaud Payre (Les Ecologistes), lui a emboité le pas, caractérisant par trois mots les objectifs du mandat de Véronique Sarselli "le flou, l'illusion et la confusion." "La confusion de rôles entre la Métropole, les communes et l'Etat (...) une confusion qui affaiblit l'efficacité publique", a alors taclé l'écologiste.

    L'élu de la circonscription Lyon-Sud-Est a par ailleurs partagé son inquiétude quant à la gestion des finances publiques du nouvel exécutif. "Les premiers signes en la matière sont inquiétants, nous veillerons à ce qu'ils ne se traduisent pas en dépenses excessives, en appropriation politique de la collectivité", a-t-il averti.

    "Nous serons une opposition claire"

    Désormais relégués dans l’opposition, les élus écologistes ont tenu à clarifier leur position. "Nous serons une opposition claire (...). Mais une opposition exigeante. Nous défendrons le logement accessible, les solidarités, les transports pour tous et la justice sociale et climatique", ont-ils encore assuré.

    L'exécutif de Véronique Sarselli sera donc scruté avec attention puisque les Socialistes ont eux aussi prévenu qu'ils seront "particulièrement attentifs aux choix et aux orientations" de la nouvelle majorité. "Notamment en matière de logement", mais aussi sur les sujets de "solidarité", touchant au "milieu culturel" ou aux "politiques jeunesses", a précisé Sandrine Runel.

    Lire aussi : Réforme des groupes politiques : LFI et le PCF privés de groupe à la Métropole de Lyon

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