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Le Lou Rugby s’est incliné face au Stade Français (22-13) ©TD

Le LOU Rugby a un nouveau directeur sportif

  • par LR

    • L'ancien joueur et entraîneur de rugby Philippe Boher a été nommé directeur sportif de Lyon et prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet, a annoncé jeudi le club lyonnais de Top 14.

    Il aura pour objectif de "consolider l'organisation" du LOU Rugby et de "poursuivre son développement en s'appuyant sur des bases solides et durables", précise le communiqué du club.

    Âgé de 56 ans, Boher, un ancien troisième ligne de Perpignan et Brive entre 1989 et 1997, a été entraîneur à Perpignan (1999-2000, 2004-2007) avant de rejoindre la Fédération française de rugby en 2007 pour travailler auprès de la Direction technique nationale.

    A la DTN, il a alors dirigé les équipes de France de jeunes, des U18 aux U20, mais aussi récemment le groupe France U20 développement. Au LOU Rugby, il aura "pour mission d'accompagner l'ensemble de la filière sportive", indique le club.

    "Il va nous apporter beaucoup par son expérience et son expertise au vu de son parcours. Cela me permettra de renforcer mes choix sportifs à l'avenir", a déclaré le président du LOU Rugby, Marc-Antoine Ginon dans un communiqué.

    L'équipe professionnelle de Lyon, 12e du Top 14, reste dirigée par Karim Ghezal en tant qu'entraîneur principal.

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