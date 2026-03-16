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Sébastien Michel
Le maire LR d’Ecully, Sébastien Michel.

Réélu au 1er tour à Ecully, Sébastien Michel (LR) y voit "la reconnaissance du travail accompli"

  • par Nathan Chaize

    • Sébastien Michel a été réélu à la tête d'Ecully dès le premier tour face à ses deux adversaires.

    Réélu avec près de 76 % des voix malgré une triangulaire, le maire Les Républicains d'Ecully ne cachait pas sa satisfaction dimanche soir dans les salons de la préfecture du Rhône. Sébastien Michel y voit ainsi "la récompense de l'engagement et de l'enracinement".

    "Cela faisait plus de 40 ans qu'un maire n'avait pas été élu au 1er tour à Écully. J'y vois la reconnaissance du travail accompli et de la dynamique que nous avons su porter dans la campagne", a-t-il déclaré au micro de Lyon Capitale.

    La liste divers centre de Jérôme François a de son côté recueilli 12,84 % des suffrages, tandis que la liste divers droite de Damien Jacquemont a obtenu 11,22 % des voix.

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