Métropole de Lyon : effectifs renforcés, "tolérance zéro", Tiffany Joncour dévoile ses mesures pour les pompiers

La candidate RN aux élections métropolitaines a dévoilé six mesures pour les sapeurs-pompiers de la Métropole de Lyon, dont le recrutement de 100 nouveaux professionnels.

Les élections se rapprochent et les programmes s’étoffent. Après avoir proposé de climatiser toutes les lignes de métro d’ici 2036, la candidate Rassemblement National (RN) aux élections métropolitaines, Tiffany Joncour, a dévoilé ses six mesures consacrées aux sapeurs-pompiers.

100 pompiers supplémentaires, caméras-piétons...

Parmi ces propositions, Tiffany Joncour veut recruter 100 pompiers professionnels supplémentaires. Une mesure "indispensable" pour mettre fin au sous-effectif "chronique" du SDMIS, "réduire la fatigue des agents" et "garantir un service de secours pleinement opérationnel 24h/24" chiffrée à 5,5 millions d’euros par an. Toujours dans un objectif d’améliorer les conditions de travail, Tiffany Joncour souhaite également engager un plan pluriannuel de modernisation des engins et des casernes du SDMIS, dont le budget est estimé entre 25 et 30 millions d’euros sur la durée du mandat, sans plus de précision, et assure que les aménagements urbains devront "systématiquement intégrer les contraintes opérationnelles des services de secours" afin de garantir des délais d’intervention vitaux.

Elle souhaite par ailleurs faire de la sécurité une priorité en généralisant les caméras-piétons, pour un budget de 2,4 millions d’euros, afin de "dissuader les violences" et "faciliter les poursuites judiciaires". En parallèle, Tiffany Joncour annonce que toute agression entraînera un dépôt de plainte "systématique" et la constitution "automatique" de la Métropole comme partie civile. "S’attaquer à un pompier, c’est s’attaquer à l’autorité de l’État. Ces actes doivent faire l’objet d’une réponse pénale ferme et immédiate", déclare la candidate.

Tiffany Joncour estime enfin que la Métropole de Lyon doit garantir un financement "stable" du SDMIS, "indexé sur l’inflation et sur l’évolution des missions confiées aux secours", ce qui nécessiterait un effort évalué "entre 2,5 et 3 millions d’euros par an".

