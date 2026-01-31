Expo inédite : super-héros et dinosaures envahissent Lyon

Du 7 au 22 février 2026, l'Hippodrome de Parilly accueillera une exposition inédite. Pour la première fois dans la région lyonnaise, fans de Marvel et passionnés de paléontologie pourront explorer deux univers fascinants avec un seul billet d'entrée.

Lyon s'apprête à vivre un moment exceptionnel avec l'arrivée d'une double exposition qui réunit deux thématiques rarement associées mais tout aussi captivantes l'une que l'autre. À partir du 7 février, l'Hippodrome de Parilly se transformera en temple de l'émerveillement, accueillant à la fois l'univers des super-héros et celui des dinosaures.

L'événement s'annonce comme une véritable immersion sensorielle. Les visiteurs pourront déambuler au milieu de costumes mythiques des plus grands super-héros de l'univers Marvel, découvrir des décors impressionnants qui les plongeront au cœur de l'action, et côtoyer des répliques de dinosaures plus vraies que nature. De Iron Man à Captain America, en passant par Thor et bien d'autres figures emblématiques, l'exposition promet un voyage dans l'imaginaire collectif qui a marqué plusieurs générations.

Les organisateurs ont misé sur l'accessibilité avec un tarif unique de 10 euros pour les visiteurs à partir de 3 ans, tandis que l'entrée reste gratuite pour les plus jeunes. Les personnes à mobilité réduite bénéficient d'un tarif préférentiel à 7 euros. Cette politique tarifaire reflète la volonté des organisateurs de rendre cet événement culturel accessible au plus grand nombre.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h pendant plus de deux semaines, l'événement laisse aux familles la possibilité de choisir le moment idéal pour leur visite, que ce soit en semaine ou pendant les week-ends des vacances scolaires.

Super-héros et dinosaures, deux univers complémentaires

Si l'association entre super-héros et dinosaures peut sembler surprenante au premier abord, elle trouve tout son sens dans l'approche ludique et pédagogique de l'exposition. D'un côté, l'univers des super-héros parle aux enfants et adolescents d'aujourd'hui, nourris aux films Marvel et aux bandes dessinées. De l'autre, les dinosaures continuent de fasciner les jeunes générations, offrant une plongée spectaculaire dans l'histoire de notre planète.

Cette dualité permet aux familles de vivre une expérience complète, mêlant fiction contemporaine et réalité préhistorique. Les plus jeunes pourront ainsi rêver devant les armures de Tony Stark avant de s'émerveiller face aux créatures géantes qui peuplaient la Terre il y a des millions d'années.

L'exposition "Super Héros & Dinosaures Expo" se tiendra à l'Hippodrome de Parilly, un site facilement accessible en transport en commun comme en voiture. Les billets sont disponibles en ligne sur le site www.super-heros-expo.fr ou directement sur place aux heures d'ouverture. Les organisateurs recommandent toutefois l'achat en ligne pour éviter l'attente, particulièrement pendant les week-ends.

Avec cette proposition culturelle originale, Lyon confirme son statut de ville dynamique, capable d'accueillir des événements grand public innovants. L'exposition devrait attirer des visiteurs de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire au-delà.

PRATIQUE

Dates : Du 7 au 22 février 2026

Horaires : De 14h à 18h tous les jours

Lieu : Hippodrome de Parilly, Lyon

Tarifs : 10 € (tarif unique à partir de 3 ans) / 7 € (PMR) / Gratuit (moins de 3 ans)

Billetterie : www.super-heros-expo.fr ou sur place