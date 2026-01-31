Pollution : la qualité de l’air est moyenne ce samedi à Lyon 

La qualité de l’air est plus dégradée au Nord de Lyon ce samedi 31 janvier, tandis qu’elle est moyenne plus au Sud. Les grands axes de circulation sont aussi concernés par un épisode de pollution.

Si on respire bien autour de Lyon ce samedi 31 janvier, la qualité de l’air est plus dégradée dans le centre-ville et notamment plus au Nord, entre les 1er et 6e arrondissements. Elle reste toutefois moyenne au Sud, entre les 7e et 8e arrondissements.

Les grands axes de circulation autour de Lyon sont aussi touchés par une mauvaise qualité de l’air, notamment aux particules fines PM 2.5.