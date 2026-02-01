Métropole de Lyon : des perturbations à prévoir ce lundi sur l’A7

Des travaux d’entretien seront réalisés demain, lundi 2 février, sur l’A7 entraînant sa fermeture sur plusieurs portions, et également sur l'A47 les 4 et 5 février.

Attention, des perturbations attendent les automobilistes demain, lundi 2 février, sur les routes. L’A7 sera notamment concernée. Dans le détail, la circulation sera interdite entre 10 heures et 13 heures entre le nœud de Pierre-Bénite et le nœud de Feyzin en direction de Marseille, mais également sur la bretelle de l'A450 vers l'A7 en direction de Marseille, à hauteur du nœud de Pierre-Bénite.

S'il est indiqué sur le site de la Métropole de Lyon qu'il s'agit de travaux d'entretien, nos confrères du Progrès révèlent que cela concerne en réalité une fermeture réalisée dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction afin de faire la reconstitution de l'accident mortel survenu le 30 novembre dernier.

Des déviations recommandées

La circulation sera également interdite sur la bretelle RD383 en direction de Saint-Fons Belle Étoile, et l’accès RD312 sera, quant à lui, interdit. L’accès à l’A7 en direction de Marseille sera par ailleurs interdit depuis la M7 en provenance de Lyon, depuis l’A450 en provenance de Brignais et depuis la D383.

La Métropole de Lyon invite donc les usagers souhaitant rejoindre Marseille à emprunter les itinéraires de déviation mis en place. Depuis Lyon, il vous faudra suivre le périphérique nord, puis rejoindre l’A42 en direction Genève et suivre la N346 en direction de Marseille. Depuis l’A450, vous devrez emprunter la M7 en direction de Lyon, puis le périphérique nord, rejoindre l’A42 en direction Genève et suivre la N346 en direction de Marseille. Et enfin, pour les automobilistes en provenance de la D383, il faudra rejoindre l’A43 en direction Grenoble, puis bifurquer sur l’A46 en direction de Marseille.

D’autres travaux sur l’A47

À noter également que le 4 février, de 9 heures à 14 heures, la circulation sera réduite sur l’A47, à hauteur du Nœud de Ternay, en direction de Saint-Étienne, pour des travaux d'entretien. Des opérations similaires se dérouleront les 4 et 5 février inclus, de 21 heures à 5 heures le lendemain, entraînant la fermeture à la circulation entre Rive-de-Gier (diffuseur n°11) et Saint-Chamond, en direction de Saint-Étienne.

