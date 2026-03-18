Poursuivi en diffamation par les deux élus écologistes, Lyon People a été relaxé par la justice le 17 mars.

Le site Lyon People a été relaxé mardi 17 mars par la chambre presse du tribunal correctionnel de Lyon. Il était poursuivi pour diffamation par le président sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire sortant de Lyon, Grégory Doucet.

Les élus écologistes reprochaient au site une publication intitulée : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience." L'écrit en question avait été mis en ligne le 16 février dernier, deux jours après un accident mortel ayant coûté la vie à deux jeunes, percutés par une voiture alors qu'ils circulaient à trottinette, à l'angle de l'avenue Félix-Faure et de la rue du Lac dans le 3e arrondissement de Lyon.

Sur son site, le co-fondateur de Lyon People, Marc Engelhard se félicite d'une "victoire judiciaire importante". Depuis quelques années, ce site est habitué des outrances, nommant le maire de Lyon "le petit Grégory", moquant un élu métropolitain avec montage photo après une chute à vélo, ou utilisant le terme "khmers verts" pour désigner les écologistes. La publication attaquée n'est d'ailleurs pas la première à imputer aux écologistes la responsabilité d'un accident.