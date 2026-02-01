Ligue 1 : porté par Nartey, l’OL domine le Losc et revient à égalité avec Marseille

Lyon’s Czech midfielder Pavel Sulc #14 celebrates with his teamates after scoring his team’s second goal during the French Cup round of 64 football match between Olympique Lyonnais (OL) and Saint-Cyr-Collonges at the Groupama Stadium in Lyon, south eastern France on December 21, 2025. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

À l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, l’OL s’est imposé à domicile face à Lille 1 - 0 grâce à sa recrue danoise Noah Nartey et remonte à la 3e place, à égalité avec Marseille.

Avec 9 victoires, toutes compétitions confondues, l’Olympique lyonnais partait confiant ce dimanche 1er février pour cette 20e journée de Ligue 1. Et la belle série continue pour les Lyonnais puisqu’ils obtiennent à domicile leur dixième victoire face à Lille 1 - 0.

Les Lyonnais remontent à la 3e place

D’abord dominé durant les premières minutes, l’OL a finalement pu respirer avant la pause grâce au tir décisif de la jeune recrue danoise Noah Nartey, 20 ans, à la 37e minute. Acculés, les Dogues ont buté devant la très bonne défense lyonnaise ce dimanche et les fautes se sont multipliées de leur côté.

Si les hommes de Paulo Fonseca ne se sont globalement pas montrés très attaquants, leur victoire leur permet toutefois de recoller à égalité de points avec Marseille à la 3e place du classement.