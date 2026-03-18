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Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval. (@Hugo Laubepin)

Saint-Genis-Laval s'oppose à l'installation d'une structure d'accueil temporaire dans son CADA

  • par La rédaction

    • La municipalité de Saint-Genis-Laval dénonce l'installation d'une structure d'accueil temporaire dans son centre d'accueil des demandeurs d'asile.

    La Ville de Saint-Genis-Laval dénonce l'installation d'une structure d'accueil temporaire dans son centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA). Informée "avec une vive stupéfaction", la ville dénonce "avec la plus grande fermeté" une décision qu'elle qualifie de "brutale" : la transformation de 50 places au sein du CADA entraînerait selon elle "l'expulsion rapide et dramatique de familles déjà hébergées", fragilisant gravement les conditions d'accueil.

    La municipalité souligne que la décision intervient "alors même que les moyens humains, matériels et sécuritaires ne sont pas réunis", et alerte sur des risques majeurs pour l'ordre public et la sécurité des habitants. La ville dit refuser de "servir de variable d'ajustement à des décisions prises sans anticipation ni responsabilité" et adresse trois demandes solennelles à l'État : la suspension immédiate du dispositif, l'ouverture sans délai d'une concertation réelle avec les élus locaux et les acteurs concernés, et l'étude de "solutions alternatives, adaptées et dignes, respectueuses des personnes accueillies et des territoires."

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