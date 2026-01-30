Les travaux se poursuivent sur la RD 36E à Orlinéas Crédit : CD69

Les travaux de confortement de talus entrepris sur la RD36E à Orliénas (Rhône) se sont achevés ce vendredi 30 janvier.

Débutés le 17 novembre dernier, les travaux de confortement du talus sur la RD 36E à Orliénas (Rhône) sont désormais terminés. Pour rappel, ce chantier intervenait après que la chaussée se soit affaissée.

Lors des travaux, le trottoir a été reconstruit, tandis qu'une nouvelle bordure, et une couche de réglage ont été ajoutés. Une paroi composée de 13 micropieux à 11 m de profondeur, de 346 mètres de tirants d'ancrage et d'un parement en béton projeté, devrait permettre de consolider le talus. Le coût total des travaux s'est élevé à 190 000 euros.

La circulation piétonne est de nouveau possible sur les trottoirs.

