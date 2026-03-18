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Ligne de métro A (@Clémence Margall)

TCL : à Lyon, le métro A est partiellement interrompu

  • par NC

    • La circulation du métro A est perturbée ce mercredi à Lyon indique TCL.

    La ligne de métro A est partiellement interrompue depuis 18 h 18 ce mercredi à Lyon indique le réseau TCL qui évoque "un bagage abandonné en rame à la station Perrache".

    La ligne A circule uniquement de Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes Charles Hernu. "Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", précise TCL.

    La reprise du trafic est pour l'instant estimée à 19 h 20. "Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais", est-il indiqué.

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