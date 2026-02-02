Alexis Guillaume, directeur régional de Pathé Bourgogne-Rhône-Alpes, notamment du Grand Lyon, est l'invité de Lyon Capitale / 6 minutes chrono.

Sans surprise, ce sont les grosses productions Disney et les films événements qui ont attiré les foules dans les multiplexes du Grand Lyon en 2025.

"Zootopie 2 a cartonné, c'est sûr", confirme Alexis Guillaume. Avec près de 8 millions d'entrées au niveau national, la suite des aventures de Judy Hopps et Nick Wilde s'impose comme la meilleure franchise de l'année au niveau mondial. Le film d'animation occupe la première place du podium local, suivi de près par Avatar : De feu et de cendres, le troisième opus de la saga de James Cameron.

Parmi les autres succès, le remake live-action de Lilo et Stitch, sorti en mai, le thriller sportif F1 avec Brad Pitt (troisième ou quatrième au box-office), et une belle surprise de fin d'année avec La femme de ménage, adaptation cinématographique du best-seller éponyme. "On s'y attendait, mais pas à ce niveau-là", reconnaît le directeur régional.

L'ombre au tableau vient du cinéma hexagonal. Un seul film français figure dans le top 10 des entrées cette année : God Save the Tuche, une production Pathé qui se classe à la sixième place. "C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes à ce niveau de fréquentation", explique Alexis Guillaume, suggérant que l'absence de grands succès français a pesé sur la fréquentation globale.

Un constat qui contraste avec l'année précédente, où le cinéma national occupait une place plus importante dans les salles.

La révolution technologique en marche

Au-delà des résultats d'exploitation, Pathé poursuit sa mue technologique. Le cinéma Bellecour, véritable institution lyonnaise inaugurée en 1933 et qui a fêté ses 92 ans en 2025, connaît une modernisation d'envergure. Sept de ses dix salles sont désormais équipées de projecteurs laser, les trois dernières devant suivre prochainement.

"Le but, c'est que l'ensemble du réseau des salles Pathé soit en laser", annonce Alexis Guillaume. Cette technologie offre une image plus fine et lumineuse que les lampes au xénon traditionnelles, tout en réduisant la consommation énergétique. Les complexes de Vaise et du Carré de Soie disposent déjà de deux salles laser chacun, deux autres devant être ajoutées cette année.

Cette transition s'inscrit dans une stratégie plus large de montée en gamme technologique. Les cinémas Pathé du Grand Lyon proposent déjà IMAX (au Carré de Soie), Dolby Atmos, 4DX et ScreenX, des formats premium qui attirent une part croissante du public.

L'expérience spectateur au cœur de la stratégie

"C'est notre ADN, c'est notre démarche depuis maintenant plusieurs années", souligne le directeur régional. Les chiffres lui donnent raison : pour des films événements comme Avatar, près de la moitié des spectateurs choisissent les salles aux technologies premium. "Ce sont les films à voir sur grand écran, ceux pour lesquels les gens vont se déplacer de chez eux et venir chez nous", précise-t-il.

Cette stratégie de différenciation apparaît d'autant plus cruciale face à la concurrence des plateformes de streaming, qui se sont imposées comme des acteurs incontournables du paysage audiovisuel.

Streaming : de la concurrence au partenariat

Plutôt que d'opposer frontalement salle et plateformes, Pathé privilégie une approche pragmatique. "Ce sont d'abord des partenaires", rappelle Alexis Guillaume, citant l'exemple de Netflix, devenu partenaire de Pathé pour le développement d'une série.

"Ce sont de véritables partenaires qui comptent pour l'audiovisuel en général et pour le cinéma également", reconnaît le dirigeant, conscient du poids désormais incontournable des géants du streaming dans l'écosystème de l'image.

2026 : le retour du cinéma français ?

Pour l'année à venir, Pathé mise sur un programme plus ambitieux, avec notamment des productions françaises de poids. Le Marsupilami et La bataille de Gaulle figurent parmi les sorties attendues, tandis que côté américain, tous les regards se tournent vers Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan. "Il faudra voir ça en salle IMAX absolument", insiste Alexis Guillaume.

Cette année 2026 revêt également une dimension symbolique pour Lyon, berceau du septième art. "Ce sont les frères Lumière qui sont nés à Lyon il y a 130 ans, et c'est ce mois-ci que l'on fête les 130 ans de la première projection publique à Lyon", rappelle le directeur régional, célébrations orchestrées par l'Institut Lumière et le Festival Lumière.

Un héritage dont les Lyonnais ont bien conscience et qui nourrit leur attachement aux salles obscures. De quoi espérer un rebond de la fréquentation en 2026.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Alexis Guillaume

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd’hui Alexis Guillaume, bonjour.

Bonjour.

Merci d’avoir accepté notre invitation. Alexis Guillaume, vous êtes directeur régional de Pathé Bourgogne-Rhône-Alpes, donc notamment du Grand Lyon. J’ai une première question quand même : dans les cinémas Pathé du Grand Lyon, en termes de fréquentation, quels sont les films qui ont le plus marché, qui ont cartonné ?

Alors les films qui ont cartonné cette année, si on prend dans le top 10, il y a surtout le film d’animation Zootopia de Disney, il y a également le film bien sûr de James Cameron, Avatar : De feu et de cendres, et également l’autre film d’animation qui était sorti au mois de mai, l’autre film Disney, Lilo et Stitch. Contrairement à l’année dernière, le seul film français qui soit dans le top 10, et c’est une des raisons pour lesquelles nous sommes à ce niveau de fréquentation, c’est God Save the Tuche, film Pathé, qui est à la sixième place, mais c’est le seul film français dans le top 10 de cette année.

Le film avec Brad Pitt, F1, ça a marché ou pas ?

F1, oui, il est troisième ou quatrième.

On en parle beaucoup, La femme de ménage ?

La femme de ménage est arrivée un peu tard sur la fin d’année, mais c’est un énorme carton pour le livre. C’est le film tiré du livre, c’est éponyme. On s’y attendait, mais pas à ce niveau-là.

Mais c’est une très bonne surprise et on est très heureux.

Et il y aura un numéro 2.

Il y aura un numéro 2, mais en tout cas Zootopia 2 a cartonné, ça c’est sûr ?

Ah oui, un énorme carton. Je crois que même au niveau mondial, ce sera la meilleure franchise. Il est vraiment sur des niveaux très importants. Près de 8 millions d’entrées actuellement en France.

l me semble que le Pathé Bellecour fête ses 92 ans, je me trompe ?

Oui, puisqu’il est né en 1933.

Il y a eu, on en avait parlé quand vous étiez venu en 2023, vous aviez annoncé des rénovations de fond en comble, notamment le passage à la projection laser.

Oui, tout à fait. Bien sûr, ça fait partie de nos plans de développement. Il y a maintenant au Bellecour sept salles qui sont en laser, sept salles sur dix. Il nous en reste trois qu’on fera prochainement.

À terme, tout va devenir laser ?

Tout à fait. Le but, c’est que l’ensemble du réseau des salles Pathé soit en laser. Nous avons deux lasers sur Vaise et deux lasers sur le Pathé Carré de Soie. Il va y en avoir deux autres cette année et le plan pluriannuel se développe.

Et le laser, finalement, il faut nous expliquer : qu’est-ce que ça apporte, cette technologie ?

Pour le spectateur, c’est quand même le plus important. Ça apporte une finesse et une luminosité beaucoup plus fortes que le xénon actuel, qui correspond aux lampes actuelles. Donc une plus belle image, plus fine, plus lumineuse. Et pour nous, derrière, ce sont en plus des économies d’énergie importantes. Donc c’est à la fois économique et c’est aussi une démarche RSE pour l’entreprise.

Il y a de l’IMAX, je crois que c’est au Carré de Soie, il y a du Dolby Atmos, du 4DX, la ScreenX. Finalement, est-ce qu’aujourd’hui les spectateurs lyonnais viennent pour un film, évidemment — on va au restaurant, c’est pour manger, on va au cinéma, c’est pour regarder un film — mais est-ce qu’aujourd’hui ils viennent aussi pour l’événement, j’allais dire, technologique ?

Complètement. Et on le voit quand le film est présent, quand le film est fait pour ces technologies. C’est justement notre ADN, c’est notre démarche depuis maintenant plusieurs années. Avec Avatar, on voit qu’on est beaucoup plus performant que la concurrence et que pratiquement la moitié de nos spectateurs choisissent ces salles technologiques. Ce sont les films événements, les films à voir sur grand écran, ceux pour lesquels les gens vont se déplacer de chez eux et venir chez nous. In fine, c’est vraiment ce qu’on cherche.

Avec l’arrivée des nouveaux géants du streaming, puis leur développement énorme, la sortie de films très attendus, comment vous, les cinémas Pathé, vous positionnez par rapport à ces plateformes ?

On en parle évidemment beaucoup. Ce sont d’abord des partenaires. Ce sont des partenaires puisque Pathé est aussi producteur de films. Par exemple, on s’est ouvert à la production de séries et Netflix est partenaire avec nous sur le développement d’une prochaine série. Évidemment, pour nous, cela peut apparaître comme de la concurrence parce que ce n’est pas le même métier fondamentalement, mais ils ont pris tellement de place que ce sont de véritables partenaires qui comptent pour l’audiovisuel en général et pour le cinéma également.

Et puis ce sera ma dernière question : finalement, quelles sont vos attentes pour l’année à venir, pour 2026 ?

Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les centres de cinéma et qui prennent du plaisir. Pour nous, c’est une victoire. Ce sont les frères Lumière qui sont nés à Lyon il y a 130 ans, et c’est ce mois-ci que l’on fête les 130 ans de la première projection publique à Lyon, célébrés par l’Institut Lumière et le Festival Lumière. Les Lyonnais ont donc beaucoup de chance. Ce qu’on attend, c’est un line-up fort, avec des propositions françaises très importantes comme Le Marsupilami, comme La bataille de Gaulle, etc., et des propositions américaines importantes aussi comme le prochain film de Xavier Nolan, Odyssey, qu’il faudra voir en salle IMAX absolument. Il y a donc une proposition plus forte, plus intéressante, et nous espérons revenir à un niveau de marché plus fort que cette année.

Écoutez, en tout cas Alexis Guillaume, merci d’être venu nous faire ce bilan, notamment pour les cinémas Pathé du Grand Lyon. Et pour plus d’informations, évidemment, www.lyoncapitale.fr. Très bien, merci beaucoup.

Au revoir.