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Illustration grève à Lyon. (Photo : LC)

Une grève massive prévue dans les écoles du Rhône ce jeudi

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 19 mars, le personnel de nombreuses écoles du Rhône sera en grève pour demander l'ouverture de places et l'annulation des suppressions de poste. A Lyon, une manifestation aura lieu à 11h.

    De nombreux élèves rhodaniens ne devraient pas avoir cours jeudi 19 mars. Face au manque de personnels, de places et aux suppressions de postes, une grève massive se prépare dans les écoles du Rhône. Plusieurs dizaines d'établissements devraient ainsi être fermés ce jeudi :"Depuis des années, les gouvernements successifs multiplient les économies sur le dos des élèves les plus fragiles et des personnels", dénonce le SNUDI FO, à l'initiative du mouvement.

    Une manifestation prévue ce jeudi

    Face aux derniers chiffres donnés par l'inspecteur de l'Académie, selon lesquels 1 000 élèves du département attendraient une place, en établissement social, médico-social ou en ULIS, les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme : "Le non-respect des notifications MDPH, le manque de places dans les établissements sociaux et médico-sociaux, le manque d’AESH aboutissent à des situations ingérables dans les écoles rendant impossible les conditions de travail des personnels, enseignants comme AESH, mais aussi les conditions d’apprentissage des élèves, et en premier lieu ceux à besoins particuliers", alerte le syndicat.

    Les personnels feront entendre leurs revendications lors d'une manifestation prévue le 19 mars à 11 h, au départ du rectorat (7e) et en direction de l'agence régionale de santé. Ils demanderont notamment, l’ouverture des places nécessaires pour accueillir les 1 000 élèves du Rhône qui bénéficient d’une notification MDPH. Mais aussi, la formation d’enseignants spécialisés et le recrutement de PsyEN pour prendre en charge les élèves à besoin particulier, le recrutement d’AESH à hauteur des besoins, ou encore, l’annulation des 94 suppressions de postes dans le Rhône.

    Lire aussi : "Vinci vend au plus offrant" : des salariés de l'aéroport de Lyon en grève ce vendredi

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